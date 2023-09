Rusijos propagandistams teko „gelbėti“ gėdos prisidariusį Šoigu

„Per vakar surengtą rimtą ataką netoli Robotynės [Ukraina] neteko šešių tankų, o teritorijoje prie Bachmuto mūsiškiai, pasinaudodami naujais dronais, meistriškai nukovė dar šešias mašinas. Taigi, vakar vien likviduotų šarvuočių buvo vienuolika“, – pirmadienį nurodė S. Šoigu.

Shoigu: "Yesterday, in the Robotyne direction, the Armed Forces of Ukraine lost 6 tanks, in the Bakhmut direction - also 6 tanks. Total for yesterday - 11 units"