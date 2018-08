„Prieš dvi valandas Navalną sulaikė prie (jo) namo laiptinės“, – per „Twitter“ informavo K. Jarmyš ir pridūrė, kad aktyvistas išvežtas į vieną sostinės policijos nuovadą. Apie A. Navalno sulaikymo priežastis kol nebuvo paskelbta, pridūrė jo atstovė. Anksčiau šeštadienį buvo paskelbta, kad Maskvos valdžia apsisprendė nagrinėti A. Navalno šalininkų prašymą rugsėjo 9 dieną Rusijos sostinės centre surengti mitingą. „Atidžiau išnagrinėjome paraišką ir kolegialiai nusprendėme, kad priimame organizatorių paraišką,“ – sakė pareigūnas. Anot jo, „po konsultacijų departamente buvo nuspręsta, kad paraiška buvo pateikta laikantis taisyklių“. Regiono saugumo departamento spaudos tarnyba nurodė, kad A. Navalno šalininkai prašo leidimo rugsėjo 9 dieną surengti mitingą Tverės gatvėje; jame dalyvautų iki 30 tūkst. žmonių. Šį prašymą penktadienį buvo atsisakyta patenkinti, nes paraiška esą buvo pateikta per anksti, bet vėliau pareigūnai pakeitė nuomonę.

