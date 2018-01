„Dešimt sprogmenis nešančių dronų atakavo Rusijos aviacijos bazę Hmeimime, o kiti trys taikėsi į Rusijos laivyno bazę Tartuse“, – abi šios bazės yra Sirijos vakaruose, nurodė ministerija pranešime, kurį išplatino Rusijos naujienų agentūros. „Penktadienį vėlai vakare buvusios „teroristinės“ atakos nepridarė nei „gyvosios jėgos nei materialių nuostolių““, sakoma pranešime ir priduriama, kad „Hmeimimo ir Tartuso bazės tebeveikia normaliai“. Septyni iš minėtų dronų buvo sunaikinti, o likusius šešis perėmė rusų kariškiai. Prieš kelias dienas Maskva pranešė, kad prieš pat Naujųjų metų šventę džihadistams iš minosvaidžių apšaudžius Hmeimimo oro bazę, žuvo du rusų kariai. Rusijos verslo laikraštis „Kommersant“ rašė, kad tada bazėje buvo sunaikinti septyni karo lėktuvai, bet ministerija tokią žinią vadina „melaginga“. Susiję straipsniai: Žiniasklaida: rusų kariškiai atrėmė bandymą dronais atakuoti Hmeimimo bazę Sirijoje Rusija išvedė dalį pajėgų iš Sirijos Rusija pirmą kartą į Sirijos konfliktą įsikišo 2015 metais. Damasko režimą palaikančios Rusijos aviacija pradėjo operacijas prieš grupuotę „Islamo valstybė“ (IS) ir kitus džihadistus, taip pat prieš sukilėlius, kovojančius su režimo pajėgomis. 2017-ųjų pabaigoje Rusija pripažino, kad operacijose prieš džihadistų grupuotės „Islamo valstybės“ kovotojus dalyvauja ir jos specialiųjų pajėgų kariai. Gruodžio pradžioje netikėtai Sirijoje apsilankęs V. Putinas nurodė pradėti Rusijos pajėgų išvedimą pareiškęs, kad jos atliko didžiąją dalį savo misijos. O gruodžio 22 dieną Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu jau pareiškė, kad kariuomenė baigė dalinį pajėgų išvedimą iš Sirijos po dvejus metus trukusio aktyvaus dalyvavimo šiame konflikte. Sirijoje pasilieka trys karo policijos batalionai ir Rusijos priešiškų šalių sutaikymo centras, pridūrė S. Šoigu. Rusija Sirijoje išsaugos ir dvi savo karines bazes. Rusų karo ekspertas Pavelas Felgenhaueris sakė naujienų agentūrai AFP, kad Sirijoje buvo apie 10 tūkst. rusų karių ir privačių kontraktininkų. Per karą, prasidėjusį 2011-aisiais, Sirijoje žuvo daugiau kaip 330 tūkst. žmonių, milijonai buvo priversti palikti savo namus.

