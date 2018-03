„Esame sunerimę dėl didėjančios šios šalies militarizacijos“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Pasak jos, „naujausias to patvirtinimas buvo sutarties dėl amerikietiškos (raketų) sistemos „Patriot“ pristatymo pasirašymas“. „Varšuva didina savo išlaidas gynybai ir rimtai stengiasi pasiekti savo nacionalinių ginkluotųjų pajėgų karinę ir techninę modernizaciją. Ji reformuoja karių valdymo sistemą ir didina karių skaičių“, – pareiškė M. Zacharova per spaudos konferenciją Maskvoje. Maskva šiuos žingsnius laiko „Europos karinės ir politinės situacijos destabilizacijos elementu ir grėsme Rusijos nacionaliniam saugumui“, sakė Rusijos URM atstovė. Ji teigė, kad jos šalies „gynybos išteklių pakanka užtikrinti mūsų sienų neįveikiamumą ir mūsų teritorijos apsaugą“. Susiję straipsniai: JAV Valstybės departamentas sveikina sutartį dėl raketų „Patriot“ pardavimo Lenkijai Lenkija stiprina gynybą: jungiamės prie elitinės valstybių, turinčių šį ginklą, grupės Lenkija trečiadienį pasirašė 4,75 mlrd. dolerių (3,84 mlrd. eurų) vertės sutartį dėl oro erdvės gynybos raketų „Patriot“ įsigijimo iš JAV, kad sustiprintų savo gynybą. Praėjusią savaitę Lenkija pasirašė papildomą maždaug 950 mln. zlotų (apie 225 mln. eurų) vertės kompensavimo sutartį su „Patriot“ gamintojomis „Raytheon“ ir „Lockheed Martin“. Dešimt metų galiosianti kompensavimo programa buvo paskutinis žingsnis prieš „Patriot“ raketų pardavimą. Sutartyje numatyta, kad JAV investicijos Lenkijoje padės kompensuoti išlaidas šiam pirkiniui. „Patriot“ yra mobilios didelio nuotolio priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos sistemos, gaminamos kompanijos „Raytheon“. Jos skirtos sustabdyti taktines balistines raketas, žemai skriejančias sparnuotąsias raketas ir orlaivius. Rusija jau ir anksčiau skundėsi dėl galimo „Patriot“ dislokavimo Lenkijoje ir Rumunijoje, nes, pasak jos, tuo būtų pažeista 1987 metų ginklavimosi kontrolės sutartis.

