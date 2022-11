„Tikimės įtikinti savo kolegas Turkijoje susilaikyti nuo pernelyg didelio jėgos naudojimo Sirijos teritorijoje“, kad būtų „išvengta įtampos eskalavimo“, žurnalistams Astanoje sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino specialusis pasiuntinys Sirijos klausimais Aleksandras Lavrentjevas.

Nuo sekmadienio Turkija vykdo antskrydžius, per kuriuos taikosi į kurdų kovotojų bazes Šiaurės Sirijoje ir Irake. Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios stebėjimo grupės „Syrian Observatory for Human Rights“ duomenimis, per reidus žuvo mažiausiai 37 žmonės.

„Rusija daugelį mėnesių (...) darė viską, kas įmanoma, kad užkirstų kelią bet kokiai didelio masto antžeminei operacijai“, – Kazachstano sostinėje, kuri rengiamas trišalis Rusijos, Turkijos ir Irano susitikimas dėl Sirijos, sakė A. Lavrentjevas. Šios trys šalys yra pagrindinės žaidėjos Sirijoje vykstančiame kare, nuo 2011 m. nusinešusiame beveik pusę milijono gyvybių.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas nuo gegužės mėnesio grasina pradėti naują karinę operaciją Šiaurės Sirijoje. „Priversime sumokėti tuos, kurie kelia neramumus mūsų teritorijoje“, – pirmadienį sakė jis ir pridūrė, kad vyksta konsultacijos, „kokiu lygiu mūsų sausumos pajėgos turėtų naudoti jėgą“.

Turkija pradėjo puolimą iš oro kodiniu pavadinimu „Operacija „Claw-Sword“ praėjus savaitei po sprogimo Stambulo centre, kai žuvo šeši žmonės, 81 buvo sužeistas. Dėl šio išpuolio Turkija apkaltino uždraustą Kurdistano darbininkų partiją (PKK), jos sukilimas Turkijoje trunka jau ne vieną dešimtmetį. Ankara ir jos Vakarų sąjungininkės laiko PKK teroristine grupe. PKK neigia prisidėjusi prie sprogimo Stambule.