Pasak opozicinio Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuro, per šią ataką gyvybės neteko mažiausiai 53 civiliai. Per antskrydį prieš „Islamo valstybės“ (IS) džihadistų kontroliuojamą kaimą sekmadienį žuvo ir 21 vaikas, pranešė Didžiojoje Britanijoje įsikūręs biuras. Jis remiasi informatorių tinklu Sirijoje. Nepriklausomai patikrinti šiuos duomenis sudėtinga.

Kad tai buvo Rusijos karinė aviacija, yra „dar viena neteisinga informacija“, Maskvoje pareiškė ministerija. Rusų karinės oro pajėgos ne miestuose esą taikosi „tik į tarptautines teroristines grupuotes“. Rusija 2015 metų rugsėjį įsikišo į Sirijos konfliktą, kad paremtų Basharo al Assado pajėgas.

Al Šafos kaimas yra rytiniame Eufrato krante. Deir ez Zoro provincijoje IS džihadistai turi paskutiniąsias savo teritorijas Sirijoje.

Sirijos pilietinis karas nuo 2011 metų jau pražudė daugiau kaip 340 000 žmonių.