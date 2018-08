„Buvo gautas Lenkijos kompetentingų institucijų prašymas surengti procesinius veiksmus Rusijos Federacijos teritorijoje. Tyrimų komitetas prašymą patenkino; rugsėjo 3–7 dienomis numatyta surengti atlikti papildomą daiktinių įrodymų apžiūrą, dalyvaujant Lenkijos atstovams“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko. Ji pridūrė, kad ekspertai apžiūrės Smolenske laikomus sudužusio lainerio agregatus ir konstrukcijos elementus. Pasak S. Petrenko, apžiūrą atliks Tyrimų komiteto patyrę tyrėjai ir kriminalistai. Tyrimo rezultatai vėliau bus pateikti Lenkijos institucijoms. L. Kaczynskio lėktuvas sudužo 2010 metų balandžio 10 dieną netoli vieno karinio oro uosto šalia vakarinio Smolensko miesto, mėgindamas nusileisti esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. Visi 96 jame buvę žmonės žuvo. Šiuo lėktuvu skrido aukšto rango Lenkijos pareigūnų ir visuomenės veikėjų delegacija, turėjusi dalyvauti 1940 metais Sovietų Sąjungos surengtų Katynės žudynių, per kurias buvo sušaudyti tūkstančiai į nelaisvę paimtų lenkų karininkų, atminimo ceremonijoje. Anksčiau Lenkijos ir Rusijos aviacijos ekspertai padarė išvadą, kad ši katastrofa buvo nelaimingas atsitikimas, bet įtakingas L. Kaczynskio brolis dvynys Jaroslawas, kurio konservatyvi partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) 2015 metais atėjo į valdžią, tvirtina, kad buvo surengtas sąmokslas. Lenkija yra įkūrusi specialią komisiją, turinčią iš naujo ištirti lėktuvo sudužimą. Maskva dar nėra grąžinusi Lenkijai lėktuvo nuolaužų ir skrydžio duomenis bei pilotų pokalbius įrašančių įrenginių.

