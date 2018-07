Maskvos Tverės apylinkės teismas paskelbė, kad „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ pripažintas neįvykdžiusiu užsienio agente pripažintoms ne pelno organizacijoms taikomo įpareigojimo suteikti informacijos apie savo finansus. „Organizacijai skirta bausmė – administracinė 100 tūkst. rublių bauda“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė teismo atstovė spaudai Anastasija Dziurko. Transliuotojas patvirtino, kad bauda skirta „nepateikus valstybės tarnyboms finansinės informacijos, (privalomos pateikti) vykdant įpareigojimą nevyriausybinei organizacijai, vykdančiai užsienio agentės funkcijas“. RFE/RL pridūrė „negalėjęs laiku pateikti dokumentų, nes Rusijos teisingumo ministerija, nors ne kartą buvo kreiptasi, tiksliai neišaiškino, kaip jie turi būti pildomi. Be to, pati „užsienio agentėmis“ pripažintų žiniasklaidos priemonių atskaitingumo tvarka įsigaliojo jau sukakus įstatymu numatytam terminui, iki kurio turėjo būti pateikta ataskaita“. „Žiniasklaidos įmonės vadovybė nagrinėja galimybe teisiškai reaguoti į teismo sprendimą“, – sakoma radijo pranešime. RFE/RL prezidentas Thomas Kentas pareiškė, kad taikant Rusijoje veikiantiį prieštaringai vertinamą „užsienio agentų“ įstatymą prieš žiniasklaidos priemones transliuotojo atstovybė Maskvoje ir jos darbuotojai „gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn; tai kelia rimtą pavojų jos veiklai šioje šalyje“. „Teismo procesas prieš RFE/RL – naujas eskalavimas Rusijai ėmusis virtinės veiksmų, turinčių trikdyti įmonės darbą ir kurstyti visuomenės įtarimą jos darbuotojų Rusijoje atžvilgiu“, – pridūrė Th. Kentas.

