Rusija patiria vis intensyvėjančias atakas savo teritorijoje, praėjusią savaitę įvyko precedento neturintis įsiveržimas į pietinį Belgorodo regioną, o antradienį surengta dronų ataka prieš Maskvą.

„Šiandien pradedame evakuoti vaikus iš Šebekino ir Graivorono rajonų“, – „Telegram“ kanale paskelbė regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas, paminėjęs labiausiai nukentėjusias pasienio zonas.

Gubernatorius sakė, kad pirmieji 300 vaikų bus išvežti į Voronežą, maždaug už 250 kilometrų nuo sienos esantį Rusijos miestą.

Pasak V. Gladkovo, Šebekino kaime padėtis „blogėja“, į jį 3.15 val. vietos laiku pataikė raketa. Jis paskelbė nuotraukas, kuriose matyti pajuodę apdegę automobiliai žolėje prie žaidimų aikštelės ir, atrodo, ant kelio nukritusi raketa. Pasak V. Gladkovo, „ačiū Dievui, niekas nežuvo“, bet per smūgį buvo sužeisti keturi žmonės. Be to, antradienį vienas žmogus žuvo, o dar du buvo sužeisti per smūgį į perkeltųjų asmenų centrą regione.

Paklaustas apie apšaudymą pasienyje, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad padėtis „kelia nerimą“, bet „imtasi priemonių“. „Iki šiol iš Vakarų negirdėjome nė vieno pasmerkimo žodžio“, – pridūrė jis.

Trečiadienį pietinio Krasnodaro regiono valdžia pranešė, kad dronas smogė į Ilskio naftos perdirbimo gamyklą rajone, kuriam nuo gegužės pradžios smogta jau du kartus.

Dėl padidėjusio atakų skaičiaus Kremlius kaltina Ukrainą ir ją remiančius Vakarus. Ukraina, beveik kasnakt patirianti raketų ir dronų atakas prieš sostinę, atsakomybės neprisiima.