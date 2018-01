Automobilio vairuotojas tyrėjams sakė, kad jį ištiko epilepsijos priepuolis. Po incidento juodos spalvos automobilis sudužusiu priekiniu stiklu ir sulankstytu priekiu liko riogsoti paplūdimyje, o netoliese buvo karštligiškai teikiama pagalba nukentėjusiesiems. Rio de Žaneiro valstijos sveikatos apsaugos sekretorius naujienų agentūrai AFP sakė, kad žuvo devynių mėnesių mergaitė ir dar 17 žmonių buvo sužeisti. Vairuotojas „nesuvaldė automobilio, ir šis užlėkė ant promenados“, nurodė policija ir pridūrė, kad vyras išvežtas apklausti. „Vairuotojas policijos nuovadoje paaiškino, kad jį ištiko epilepsijos priepuolis; jo automobilyje rasta vaistų nuo epilepsijos“, – AFP sakė karo policijos pulkininkas. Incidentas įvyko pavakary, kai promenadoje buvo pilna turistų ir atostogautojų. Liudininkai pasakojo apie kilusį chaosą ir sunkiai sužeistus žmones, kuriems teko ilgai laukti pagalbos. „Mačiau sužeistą vaiką. Manau, jam lūžo koja, – AFP sakė paplūdimio restorane dirbantis Roberto Miguelis. – Vienas vyras buvo netekęs sąmonės, kitam, mačiau, buvo lūžusi koja. Taip pat netoliese buvo moteris kruvina koja“. Miguelis sakė, kad iškart po avarijos įpykusių žmonių minia apsupo automobilį. „Jis (vairuotojas) liko automobilyje ir išlipo tik tada, kai atvyko policija“, – pasakojo jis. Kitas paplūdimio restorano darbuotojas sakė, kad nukentėjusiems žmonėms teko ilgai laukti pagalbos, nors nelaimė įvyko vienoje populiariausių Rio de Žaneiro vietų. „Mane šokiravo tai, kad greitosios pagalbos automobiliai ir medikai atvyko po maždaug 45 minučių. Sužeistieji, tarp kurių buvo vaikų, kentė skausmą, o pagalbos tarnybos atvyko praėjus nemažai laiko“, – sakė jis.

