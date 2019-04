Rinkimai Ukrainoje: rezultatai žada naujoko ir senbuvio dvikovą antrame ture

Papildyta 09.38 val.

Komikas Volodymyras Zelenskis pirmauja Ukrainos prezidento rinkimuose, paaiškėjo pirmadienį suskaičiavus daugiau kaip pusę balsų.

Centrinės rinkimų komisijos tinklalapyje skelbiama, kad V. Zelenskis turi surinkęs 30.2 proc. balsų, o antrą vietą užima dabartinis Ukrainos prezidentas Petro Porošenka su 16,7 proc. balsų. Prognozuojama, kad jiedu susikaus antrame rinkimų ture balandžio 21 dieną.

Ekspremjerė Julija Tymošenko turi surinkusi 13,08 proc. balsų, rodo negalutiniai sekmadienį vykusių rinkimų rezultatai.

V. Zelenskis neturi jokios politinės patirties, išskyrus prezidento personažą viename televizijos seriale, bet jis sulaukė nuo korupcijos ir ekonomikos sąstingio pavargusių rinkėjų pasitikėjimo.

Jeigu V. Zelenskis laimėtų balandžio 21 dieną vyksiantį antrą rinkimų turą, jis perimtų vienos iš skurdžiausių Europos šalių, kovojančių su Rusijos remiamais separatistais jos rytuose, valdymą.

41-ių komikas dar nėra detalizavęs, ką nuveiktų būdamas prezidento poste, o jo vienas rinkimų šūkių buvo: „Jokių pažadų. Jokių atsiprašymų“.

Nepaisant nerimo dėl šio kandidato neapibrėžtumo, jo šalininkai teigia, kad tik naujas veidas gali išvalyti Ukrainos politiką.

Vis dėlto aktorius yra kaltinamas esant ukrainiečių oligarcho Ihorio Kolomoiskio „marionete“, bet V. Zelenskis neigia turintis su juo kokių nors ryšių.

V. Zelenskis atsisakė tradicinių rinkimų kampanijos renginių, debatų, beveik nedalino interviu ir vietoje to dalyvavo pasirodymuose su savo komikų trupe.

Jį kaip politiką išpopuliarinęs serialas „Tautos tarnas“ (Sluga naroda) buvo transliuotas per patį kampanijos įkarštį. Praėjusią savaitę, nepaisant kritikos apie galimus rinkimų įstatymų pažeidimus, taip pat pasirodė nauja serialo dalis.

Rinkėjų aktyvumas Ukrainos prezidento rinkimuose buvo 62,52 proc., rodo galutiniai duomenys, pirmadienį paskelbti šalies Centrinės rinkimų komisijos interneto svetainėje.

Aktyviausiai rinkėjai balsavo Voluinės (68,35 proc.) ir Lvovo (68,88 proc.) srityse bei Kijeve, kur prie balsadėžių atėjo 68,01 proc. žmonių.

Be to, suskaičiavus apie trečdalį balsų paaiškėjo, kad rinkimuose pirmauja komikas Volodymyras Zelenskis, antrą vietą užima dabartinis ukrainiečių prezidentas Petro Porošenka, o trečia lieka buvusi premjerė Julija Tymošenko.

Remiantis 20 valandą paskelbtais apklausų rezultatais, kuriuos pateikia tarptautinis Kijevo sociologijos institutas, fondas „Demokratinės iniciatyvos“ ir „Razumkovo centras“, šoumenas kol kas užima lyderio poziciją, skelbia „Radio Svoboda“.

V. Zelenskis, anot apklausų, surinko 30,4 procentų rinkėjų balsų. P. Porošenka liko antroje vietoje su 17,8 procentų balsų. Trečioje vietoje liko Julija Tymošenko, kuriai rinkėjai skyrė 14,2 procentų balsų.

Dar žemiau, ketvirtoje vietoje, rikiuojasi Jurijus Boiko su 9,1 proc. balsų, Anatolijus Gricenko surinkęs 7,6 proc. balsų, Igoris Smečko su 6,6 proc. balsų.

Anot apklausų, dar vos trys kandidatai perlipo 1 proc. barjerą. Tarp tokių minimi: Olga Liaško su 5 proc., Aleksandras Vilkulis surinkęs 3,7 proc. ir Ruslanas Košulinskis su 1,9 proc. balsų. Net 30 kandidatų neperžengė 1 procento ribos.

Iš viso dėl prezidento posto varžėsi 39 kandidatai – rinkimų biuletenis buvo net 80 centimetrų ilgio.

Kandidatą į prezidentus V. Zelenskį, kuris, remiantis balsavusiųjų apklausų rezultatais užtikrintai pirmauja, aktyviausiai palaikė šalies pietinių ir rytinių teritorijų gyventojai.

Tokią tendenciją rodo Valstybinės balsavusiųjų apklausos rezultatai. Remiantis 18 val. duomenimis, už jį Ukrainos pietuose buvo atiduoda 42 proc. balsų, o šalies rytuose – 30,7 proc.

P. Porošenką, užimantį antrą vietą, aktyviausiai palaiko šalies vakarinės teritorijos, ten už jį savo balsą atidavė 26 proc. rinkėjų, o šalies centrinėje dalyje – 19,5 proc. Trečioje vietoje likusią J. Tymošenko aktyviausiai palaikė vakarinių teritorijų rinkėjai (17,8 proc.) ir balsavusieji centrinėje šalies dalyje (17,5 proc.).

Zelenskis savo rinkimų štabe, sulaukęs pirmųjų apklausų rezultatų, dėkojo visiems rinkimuose už jį balsą atidavusiems rinkėjams: „Ačiū, kad balsavote.... Balsavusiųjų apklausų daug, o nugalėtojas – tik vienas“, skelbia unian.net.

Dabartinis Ukrainos prezidentas Petro Porošenka taip pat sureagavo į pirmuosius balsavusiųjų apklausų rezultatus pareikšdamas, jog tokios nuožmios konkurencijos kaip šios kampanijos metu Ukrainos prezidento rinkimų istorijoje nebuvo.

Tokią nuomonę 8-mis žinutėmis jis išsakė savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“: „Laisvi ir demokratiniai rikimai – mūsų europietiškumo, mūsų pagarbos europietiškai politikos kultūrai ir civilizuotiems Europos Sąjungos standartams išbandymas. Esu tikras, kad šiandien Ukraina sėkmingai išlaikė šį egzaminą. Tai įrodys balandžio 21 diena“.

Taip pat pridėjo, kad antra vieta pirmame rinkimų ture yra žiauri pamoka jam ir valdžiai.

Savo ruožtu kandidatė į Ukrainos prezidento postą Julija Tymošenko teigia nemananti, kad Ukrainoje klesti demokratija, skelbia „Reuters“.

Ji tvirtina, kad, remiantis jos komandos gautais duomenimis, ji užtikrintai patenka į antrą rinkimų turą.

„Esu tikra, kad mūsų šalyje, kur nėra demokratijos, nėra tikros sociologijos, kur milijardai leidžiami balsų pirkimui, kliautis galima tik rinkimų apygardų protokolais. Galiu patikinti, kad mano komanda taip pat skaičiuoja balsus, juos pradėsime skelbti nuo vidurnakčio“, – sakė J. Tymošenko.

Politikė ragina visuomenę netikėti sociologais, tvirtinančiais, jog reikia kliautis balsavusiųjų apklausų rezultatais. „Tai puiki terpė manipuliacijoms ir neteisybei“, – pareiškė J. Tymošenko ir paragino savo komandą nesileisti išmušamai iš vėžių klastojamų apklausų rezultatų.

Pasak J. Tymošenko, jos komandos surinkti duomenys rodo, kad buvusi ministrė pirmininkė surinko 20,9 proc. balsų ir antrajame ture susitiks su komiku Volodymyru Zelenskiu.

Zelenskis pasiruošęs debatams su Porošenka

Pramogų verslo žvaigždė ir politikos naujokas Volodymyras Zelenskis, susirungsiantis antrajame Ukrainos prezidento rinkimų rate su perrinkimo siekiančiu lyderiu Petro Porošenka, sekmadienį pareiškė esąs pasiruošęs dalyvauti debatuose prieš rinkimų antrąjį ratą.

„Esu pasiruošęs. Aš – atviras žmogus, pasiruošęs bet kokiam interviu. Gyvenime turiu labai mažai laiko“, – V. Zelenskis sakė per spaudos konferenciją savo rinkimų štabe Kijeve, atsakydamas į klausimą, ar yra pasiruošęs dalyvauti debatuose su P. Porošenka.

Anksčiau sekmadienį P. Porošenka sakė, kad prieš antrąjį rinkimų ratą būtinai turi būti surengti abiejų į jį pateksiančių kandidatų debatai.

„Rinkimai – antrajame ture. Prieš rinkimus esminiu elementu turi tapti debatai“, – aiškino jis.

Sėkmės neprognozavo

Kampanijos pradžioje aktoriaus V. Zelenskio galimybės nebuvo gerai vertinamos, bet visuomenei piktinantis kyšininkavimu ir pragyvenimo standartais jis aplenkė isteblišmento politikus ir dabar prognozuojama, kad jis laimės pirmąjį rinkimų ratą.

„Prasideda naujas gyvenimas, geras gyvenimas be korupcijos, be kyšių“, – su žmona balsuodamas vienoje Kijevo rinkimų apylinkių žurnalistams sakė 41 metų kandidatas.

Jei bus išrinktas, aktorius perims vadovavimą šaliai, rytuose kovojančiai su Rusijos remiamais separatistais ir bandančiai atsigauti po ekonominės krizės.

Dabartinis prezidentas Petro Porošenka ir buvusi premjerė Julija Tymošenko kovoja dėl galimybės patekti į antrąjį ratą ir varžytis su V. Zelenskiu, rodo paskutinės prieš rinkimus atliktos apklausos.

Viena apklausa rodė, kad P. Porošenką ir J. Tymošenko remia po 17 proc. rinkėjų, bet kita apklausa rodytų, kad į antrąjį ratą pateks dabartinis prezidentas.

V. Zelenskį, naujausių apklausų duomenimis, remia daugiau kaip 25 proc. rinkėjų.

Atiduodamas savo balsą Kijevo centre, P. Porošenka sakė apgailestaujantis dėl drabstymosi purvais kampanijos metu, bet gyrė „gerai parengtus“ rinkimus.

Saugumo tarnybos pranešė, kad rinkimų dieną šalies miestuose budi specialiosios pajėgos.

Balsavusiųjų apklausų rezultatų laukiama po 20 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, kai bus uždarytos rinkimų apylinkės. Pirmųjų preliminarių rezultatų laukiama keliomis valandomis vėliau.

Jei nebus netikėtos baigties ir nė vienas iš kandidatų neperžengs 50 proc. slenksčio, balandžio 21 dieną įvyks antrasis Ukrainos prezidento rinkimų ratas.

Apie 150 „sportinės išvaizdos“ vyrų susirinko prie Ukrainos CRK pastato

Artėjant balsavimo Ukrainos prezidento rinkimuose pabaigai, prie Centrinės rinkimų komisijos (CKR) pastato sostinėje Kijeve susirinko apie 150 „sportinės išvaizdos“ vyrų.

Susirinkusieji susiskirstė į nedideles grupes, elgiasi ramiai.

Kijevo policija patvirtino, jog padėtis prie CRK išlieka rami, o prašymą organizuoti akciją prie CRK pastato yra pateikusi tik viena visuomeninė organizacija – „Poton“.

„Poton“ vadovas Pavelas Oniščenka pareiškė, jog ne visi prie CRK pastato susirinkę asmenys yra šios organizacijos nariai, bei patikino, kad „jie pasirengę reaguoti į galimą balsavimo rezultatų klastojimą, bet radikalių veiksmų nesiims“.

Sisteminių rinkimų pažeidimų kol kas nenustatė

Ukrainos centrinė rinkimų komisija (CRK) skelbia sisteminių rinkimų pažeidimų kol kas nenustačiusi.

„Sisteminių balsavimo pažeidimų kol kas neužfiksuota. Yra pavienių pažeidimų atvejų, tačiau jie laikytini klasikiniais bet kuriuose rinkimuose“, – žurnalistams sakė CRK sekretorė Natalija Bernackaja.

Jos žodžiais, užfiksuoti pavieniai balsavimo biuletenių fotografavimo, rinkėjų atvežimo į balsavimo apylinkes atvejai, bet „apskritai rinkimai vyksta įprastu režimu“.

Anot N. Bernackajos, balsavimo protokolų originalai į CRK bus atgabenti pirmadienį po vidudienio.

Ji priminė, kad CRK pagal įstatymą turi 10 dienų rinkimų rezultatams nustatyti.

„Vis dėlto manau, kad tai bus padaryta greičiau“, – pridūrė CRK atstovė.

Ukrainos prezidento rinkimų dieną CRK sulaukė jau 11 skundų dėl galimų rinkimų tvarkos pažeidimų.

„Iki šiol gauta tik 11 neesminių skundų, kuriuos šiuo metu nagrinėja CRK nariai“, – sakė N. Bernacskaja.

Likus valandai iki balsavimo pabaigos Ukrainos prezidento rinkimuose, šalies teisėsaugos institucijos sulaukė 1768-ių skundų dėl galimų balsavimo tvarkos pažeidimų, skelbia Vidaus reikalų ministerija.

„Daugiausiai skundų gauta dėl galimos neteisėtos agitacijos – 122, balsavimo biuletenių fotografavimo – 109, rinkėjų papirkinėjimo – 40, biuletenių gadinimo – 31, melagingų pranešimų dėl rinkimų apylinkių užminavimo – 18“, – teigiama ministerijos pranešime.

Anot jo, pagal šiuos faktus pradėti 25 ikiteisminiai tyrimai, surašyta 15 administracinės teisės pažeidimų protokolų.

Mirtinas konfliktas

Šokolado magnatas ir vienu turtingiausių Ukrainos žmonių buvęs P. Porošenka prezidentu tapo 2014 metais po revoliucijos, paskatinusios iš šalies pabėgti buvusį prorusišką šalies lyderį.

Po vadinamųjų Maidano įvykių Rusija aneksavo Krymą ir pradėjo remti separatistus Rytų Ukrainoje.

53-ių P. Porošenka teigė, kad po 2014-ųjų rinkimų užbaigs karą, pažabos korupciją ir toliau sieks Ukrainos integracijos Vakaruose.

Vis dėlto po penkerių metų 13 tūkst. gyvybių nusinešęs konfliktas tęsiasi, o nemažai žmonių mano, kad P. Porošenkai nepavyko įgyvendinti revoliucijos idėjų.

J. Tymošenko, kuri sėkminga politike tapo po 2004-ųjų Oranžinės revoliucijos, rinkimuose į prezidentus dalyvavo trečią kartą.

Rinkimų kampanijos metu politikai svaidėsi kaltinimais korupcija ir sukčiavimu.

2014 m. P. Porošenka buvo vienas turtingiausių šalies žmonių, o jo turtas buvo vertinamas 1,3 mlrd. dolerių. Ukrainos žiniasklaidos teigimu, šiuo metu jo turtas sumažėjo iki 500 mln. dolerių.

P. Porošenka kadaise buvo J. Tymošenkos sąjungininkas, tačiau jų keliai politikoje išsiskyrė kilus nesutarimams vyriausybėje po 2004-ųjų Oranžinės revoliucijos. Apklausos rodo, kad būtent jiedu kovos dėl galimybės patekti į antrą rinkimų turą ir ten susirungti su V. Zelenskiu.

Dujų princese praminta J. Tymošenko ilgą laiką buvo gana kontraversiška Ukrainos politikė. J. Tymošenko politikoje iškilo po Oranžinės revoliucijos, dukart tapusi šalies premjere.

Tačiau sėkmė nusisuko nuo jos, kai 2010-ųjų Ukrainos prezidento rinkimus laimėjo prorusiškasis V. Janukovyčius. J. Tymošenko buvo pareikšti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir politikei buvo skirti 7 metai kalėjimo.

Visgi po 3 metų nelaisvės J. Tymošenko buvo paleista, kai 2014-aisiais V. Janukovyčius buvo nuverstas ir pabėgo į Rusiją.

J. Tymošenko šalininkai tikina, kad 58 m. amžiaus dujų princesė turi geležinę valią ir yra nusistačiusi prieš Kremlių, o būtent to reikia Ukrainos lyderiui. Tačiau kritikai sako, kad ji yra korumpuota ir kaltina J. Tymošenko ryšiais su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Vienas iš J. Tymošenko rinkimų pažadų - sumažinti dujų kainą perpus.

Rinkėjų aktyvumas Ukrainos prezidento rinkimuose artėja prie 50 proc.

Rinkėjų aktyvumas sekmadienį vykstančiuose Ukrainos prezidento rinkimuose artėja prie 50 procentų.

Centrinė rinkimų komisija, remdamasi 198-ių iš 199-ių balsavimo apygardų duomenimis, skelbia, jog iki 15 val. rinkimuose dalyvavo 45,08 proc. balso teisę turinčių šalies gyventojų.

Rinkėjų aktyvumas Zaporožės srityje siekė 49,09 proc., Dniepropetrovsko – 48,74 procc., Volynės – 49,21 proc., Poltavos – 48,84 proc., Černigovo – 48,69 proc., Sumų – 48,10 proc., Kirivogrado – 47,59 proc., Čerkasų – 47,46 proc., Žitomiro – 47,13 proc., Chmelnyckio – 46,94 proc., Kijevo – 46,81 proc., Rivnės – 46,74 proc., Vinicos – 46,34 proc., Charkovo – 45,95 proc., Mykolajivo – 45,8 procento.

Luhansko srityje balsavo 44,49 proc., Donecko – 44,35 proc., Ternopolio – 42,49 proc., Chersono – 43,78 proc., Odesos – 41,84 proc., Lvovo – 41,18 proc., Ivano Frankivsko – 38,52 proc., Černivcų – 36,22 proc., Užkarpatės – 29,35 proc. rinkėjų.

Rinkėjų aktyvumas sostinėje Kijeve siekė 46,47 procento.