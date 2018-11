Pažadą spaudos konferencijoje sostinėje Rijade paskelbė Karaliaus Salmano humanitarinės pagalbos ir paramos centro direktorius Abdullah al Rabeea. Jungtinės Valstijos rugpjūčio mėnesį paskelbė nutraukiančios finansavimą šiai agentūrai ir pareiškė, kad ji yra „nepataisomai ydinga“. UNRWA generalinis komisaras Pierre'as Krahenbuhlas spaudos konferencijoje Rijade sakė, kad agentūrai pavyko suvaldyti išlaidas po JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos sprendimo. JAV buvo didžiausia UNRWA donorė, tad minimas sprendimas sudavė didelį smūgį ir taip ribotam jos finansavimui. UNRWA grasino uždaryti savo mokyklas palestiniečių teritorijose ir diasporoje, taip pat – uždaryti klinikas ir smarkiai sumažinti darbo vietų. P. Krahenbuhlas praėjusią savaitę Jordanijoje sakė, kad nauji finansavimo pažadai iš Europos ir kitų Persijos įlankos regiono arabų valstybių sudarė sąlygas agentūrai smarkiai sumažinti atsiradusį biudžeto trūkumą – nuo 446 mln. dolerių (394 mln. eurų) iki 21 mln. dolerių (18,5 mln. eurų). Susiję straipsniai: Vakarų Krante nušautas palestinietis, nukreipęs savo automobilį į Izraelio karius Izraelio policija Rytų Jeruzalėje sulaikė daugiau kaip 30 arabų Po Izraelio įkūrimo 1948 metais įsteigtos UNRWA pagalbą gali gauti daugiau kaip 5 mln. registruotų palestiniečių pabėgėlių. D. Trumpo administracija prisidėjo prie Izraelio kaltinimų, kad agentūra neleidžia užbaigti Artimųjų Rytų konflikto, palaikydama idėją, kad milijonai palestiniečių yra pabėgėliai, turintys teisę grįžti į namus dabartiniame Izraelyje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.