Respublikonų gubernatoriai nugabeno dešimtis nelegalių migrantų į Martos Vynuogyną

Maždaug 50 migrantų, tarp kurių buvo ir vaikų, trečiadienį nusileido saloje, kurioje atostogauja demokratų prezidentai – nuo Johno F. Kennedy iki Billo Clintono ir Baracko Obamos.

Pasak valstijos įstatymų leidėjo Dylano Fernandeso, jie buvo atskraidinti užsakomaisiais reisais iš Teksaso.

O ketvirtadienį du autobusai, kaip pranešama, taip pat iš Teksaso, išlaipino dešimtis migrantų prie viceprezidentės Kamalos Harris rezidencijos Vašingtone – tai naujausias toks Teksaso respublikonų gubernatoriaus Grego Abbotto žingsnis.

„Imigrantai atgabenami iš Teksaso užsakomaisiais skrydžiais, išlaipinami Martos Vynuogyne. Daugelis jų nė nežino, kur yra. Jie teigia, kad jiems buvo pasakyta, jog gaus būstą ir darbą“, – tviteryje rašė D. Fernandesas.

„Respublikonai, laikantys save krikščionimis, jau kurį laiką rezga planą, kaip pasinaudoti žmonių – vyrų, moterų ir vaikų – gyvybėmis paverčiant juos politiniais įkaitais. Tai blogis ir nežmoniškas elgesys“, – sakė jis.

R. DeSantis ir G. Abbottas, du žymiausi ir kovingiausi šalies respublikonų gubernatoriai, siekia atkreipti politikų dėmesį į dešimčių tūkstančių migrantų, kiekvieną mėnesį bandančių kirsti pietvakarinę JAV sieną, problemas.

G. Abbottas, kurio valstija yra pirmoji daugumos migrantų iš Meksikos atvykimo vieta, nuo balandžio mėnesio siunčia juos autobusais į šiaurę, daugiausia į Vašingtoną, Čikagą ir Niujorką. Pasak jo, taip siekiama palengvinti gyvenimą Teksaso pasienio bendruomenėms. O „tokios valstijos kaip Masačusetsas, Niujorkas ir Kalifornija geriau pasirūpins šiais asmenimis, kuriuos jos pakvietė į mūsų šalį“, žiniasklaidai sakė R. DeSantiso atstovė Taryn Fenske.

Teksaso gubernatorius ketvirtadienį sakė, kad viceprezidentė K. Harris tvirtina, jog siena yra saugi, ir neigia imigracijos krizės egzistavimą.

„Siunčiame migrantus į jos kiemą, kad paragintume (prezidento) Bideno administraciją atlikti savo darbą ir apsaugoti sieną“, – rašė jis tviteryje.

R. DeSantis palaikė G. Abbottą, o jo padėjėjai sakė, kad jis prisidėjo prie skrydžio į Martos Vynuogyną. Nors jo valstija nėra pietvakariniame pasienyje, į ją irgi atvyksta daugybė legalių ir nelegalių migrantų.

R. DeSantisas siekia būti perrinktas per lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus, be to, jis yra pagrindinis respublikonų pretendentas kandidatuoti į prezidentus 2024 metais.