Toks reikalavimas buvo pateiktas po pranešimų, kad ši informacija buvo sunaikinta arba slepiama. Trijų Atstovų Rūmų komitetų – Žvalgybos, Užsienio reikalų ir Priežiūros – pirmininkai laišku kreipėsi į Baltuosius rūmus, reikalaudami pateikti informaciją apie lyderių pokalbių turinį, taip pat visus užrašus ar dokumentus, susijusius su derybomis. Be to, laiške reikalaujama atsakyti, ar D. Trumpas ar koks nors kitas jo vardu galėjęs veikti asmuo nenuslėpė informacijos arba nepateikė neteisingos informacijos apie pokalbių turinį. Tai būtų federalinių įstatymų pažeidimas. „Remiantis žiniasklaidos pranešimais, prezidentas D. Trumpas, regis, ne kartą ėmėsi žingsnių nuo kitų administracijos pareigūnų, Kongreso ir Amerikos žmonių nuslėpti savo kontaktų su prezidentu Putinu detales“, – rašoma bendrame trijų komitetų pirmininkų Adamo Schiffo, Ellioto Engelo ir Elijah Cummingso pareiškime.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.