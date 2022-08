Oleksandrą Nakonečny su šautinėmis žaizdomis rado žmona jų buto Kropyvnickio mieste kambaryje šeštadienio vakarą, kai išgirdo šūvius, „Telegram“ parašė prokuratūra.

Policija pradėjo tyrimą dėl mirties, tačiau daugiau komentarų nepateikė.

Vietos politikas Andrijus Lavrusas „Telegram“ pranešė, kad O. Nakonečny nusišovė. Šios informacijos kol kas patvirtinti nepavyko.

O. Nakonečny nuo 2021 metų sausio vadovavo SBU Kirovogrado regione.

Liepos mėnesį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido SBU vadovą, savo vaikystės draugą Ivaną Bakanovą, sakydamas, kad jis nuveikė nepakankamai, kad agentūra atsikratytų šnipų ir Rusijos kolaborantų.

V. Zelenskis sakė, kad bus atlikta SBU personalo revizija, o per pastaruosius kelis mėnesius buvo atleisti keli aukšto rango tarnybos pareigūnai.

