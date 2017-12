Anksčiau penktadienį policija nurodė, kad rastas įtartinas objektas, yra vinių ir neaiškių miltelių pripildytas „savadarbis sprogstamasis užtaisas“, o šis incidentas atgaivino nuogąstavimus, kad gali atkartota pernai šventiniu laikotarpiu Vokietijoje įvykdyta teroro ataka. „Įtarimai dėl savadarbio sprogstamojo užtaiso buvo patvirtinti“, – sakoma anksčiau paskelbtoje šalia Berlyno esančios Brandenburgo žemės policijos „Twitter“ žinutėje. Policija nurodė, kad teritorija aplink vietą, kur penktadienio popietę buvo aptiktas sprogmuo, buvo evakuota. Bomba buvo rasta pakete prie vienos vaistinės vaizdingo Potsdamo miesto, buvusios Prūsijos karalių rezidencijos, centre. Susiję straipsniai: Vokietijos Potsdamo kalėdinės mugės teritorijoje rastas sprogmuo Policija nurodė, kad vienas vaistininkas kreipėsi į teisėsaugą, pakete radęs skardinę su kyšančiais laidais. Pasak policijos, toje vietoje daugiau nerasta jokių sprogmenų, tačiau „tyrimas tęsiamas“. „Talpoje buvo ne vien vinių, bet ir miltelių. Visa tai reikia ištirti – tai gali būti gipsas arba kokia nors nesprogi medžiaga, bet galbūt ir kokie nors sprogmenys“, – sakė Brandenburgo žemės vidaus reikalų ministras Karlas-Heinzas Schroeteris (Karlas Heincas Šreteris). Jis pridūrė, kad iki dienos pabaigos tyrėjai tikriausiai jau nebespės pateikti kokių nors aiškių išvadų. Evakavus kelis kvartalus ir kalėdinę mugę miesto centre išminuotojai prieš 18 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku neutralizavo numanomą sprogmenį. „Nelengva, kai esi įvykio vietoje; esame sukrėsti“, – transliuotojui N-TV sakė Kalėdų mugės organizatorius Peteris Klemmas (Pėteris Klemas). „Tačiau čia esantys žmonės supranta, kas vyksta, ir šias priemones vertina labai rimtai“, – pridūrė jis. Vokietijos pareigūnai ėmėsi papildomų saugumo priemonių po to, kai 2016 metų gruodžio 19-ąją Tuniso pilietis Anisas Amri užgrobė sunkvežimį ir juo rėžėsi į minią vienoje Berlyno Kalėdų mugėje. Tąsyk žuvo 12 žmonių ir dar 48 buvo sužeisti. Pasprukęs užpuolikas vėliau buvo nukautas Italijos policijos šios šalies šiauriniame Milano mieste. Vėliau Vokietijoje buvo įvykdyti dar keli išpuoliai, siejami su radikaliuoju islamizmu.

