„Mes jau išgyvenome staugiančių vėjų ir liūčių naktį, prie mūsų artėjant uraganui „Irma“, – parašė R. Bransonas viename tinklaraštyje paskelbtoje žinutėje. „Visi miegojome kartu dviejuose kambariuose. Taip nesu nakvojęs nuo tada, kai dar buvau vaikas“, – pridūrė jis. Verslo grupės „Virgin“ vadovas ir jo personalas šiuo metu yra R. Bransonui priklausančioje į rytus nuo Puerto Riko esančioje privačioje Nekerio saloje britų Mergelių Salose. Prabangiame viešbutyje apsistoję svečiai saugumo sumetimais iš jo išvyko arba iš viso į jį neatvyko, paaiškino jis ankstesnėje žinutėje. Susiję straipsniai: Karibai ruošiasi uraganui „Irma“ – iškviesta Nacionalinė gvardija Vienas galingiausių uraganų „Irma“ smogė dar dviems saloms Pasak R. Bransono, uraganui priartėjus, visi jie norės „pasislėpti betonuotame vyno rūsyje po didžiuoju namu“. „Taip gerai pažinodamas savo komandą, aš įtariu, kad mums išėjus iš rūsio, vyno jame bus likę mažai“, – juokavo jis. R. Bransonas sakė esąs tikras, kad jo pastatai „turėtų gana gerai atlaikyti“ stichiją ir pridūrė, kad „mūsų pagrindinis rūpestis yra vietiniai Mergelių Salų žmonės“. „Gali skambėti keistai, bet man uraganai yra vienas natūralios gamtos stebuklų“, – prisipažino jis, prisimindamas dvi ankstesnes 2010 metų audras, kai jis „pamatė visą gamtos rūstybę“. „Žmogaus veiklos sukelta klimato kaita yra pagrindinis faktorius, dėl kurio šie uraganai darosi vis stipresni“, – rašė R. Bransonas. Retas penktai kategorijai priskiriamas uraganas „Irma“ trečiadienį smogė Karibų regione esančioms Šv. Bartolomėjaus bei Šv. Martyno saloms, kuriose vėjai gūsiuose siekė 294 km per valandą greitį, pranešė meteorologai. Britų Mergelių Salų gyventojams patariama susirasti saugią vietą ir apsirūpinti būtiniausiomis atsargomis, kurių turėtų užtekti mažiausiai trims dienoms. Uraganas sugadino tūkstančių turistų planus, oro linijoms atšaukus lėktuvų skrydžius arba juos nukreipus į kitus miestus.











55 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.