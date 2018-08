JAV valdžios teigimu, Rusija pažeidžia PPO taisykles, nes papildomi muitai yra per aukšti ir yra taikomi tik JAV importui. Jie netaikomi prekėms iš kitų šalių, be to, muitų tarifai viršija maksimalų lygį, leistiną pagal PPO šalių narystės sąlygas.

Remiantis nustatyta procedūra, Rusija per 60 dienų turi sureguliuoti ginčą. Jeigu susitarimų nebus pasiekta, Jungtinės Valstijos gali kreiptis į PPO su prašymu sukurti arbitrų grupę, kuriai būtų nurodyta išnagrinėti bylą.

Komentuodama JAV ieškinį, Rusijos ekonomikos ir plėtros ministerija pranešė, kad JAV „neteisingai interpretuoja“ Rusijos įvestų priemonių pobūdį.

Jungtinės Valstijos pateikė panašius skundus prieš ES, Kanadą, Kiniją, Meksiką ir Turkiją - šalis, kurios ėmėsi atsakomųjų priemonių prieš JAV įvestus tarifus metalams. Minėtos šalys taip pat pateikė skundus prieš Jungtines Valstijas dėl importo muitų.