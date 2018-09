Anot Maskvos rinkimų komisijos, suskaičiavus 99 proc. balsalapių S. Sobjaninas, sostinės vadovo pareigas einantis nuo 2010-ųjų, buvo užsitikrinęs 70,02 proc. balsų. Balsavime dalyvavo 30,8 proc. rinkėjų. Rinkimų komisijos duomenimis, antras liko Komunistų partijos kandidatas Vadimas Kuminas (11,44 proc.), trečias – partijos „Teisingoji Rusija“ atstovas Ilja Sviridovas (7,06 procento). Mažiau balsų teko Michailui Degtiariovui (6,76 proc.) ir Miestiečių sąjungos kandidatui Michailui Balakinui (1,87 procento). Paaiškėjus pirminiams rezultatams S. Sobjaninas paskelbė laimėjęs rinkimus ir pažadėjo, kad per naują penkerių metų kadenciją jam teks dar daugiau dirbti negu per ankstesnę. Susiję straipsniai: Paaiškėjo rinkimų Maskvoje rezultatai: Putino draugas susišlavė balsus Krentant reitingams Putinas griebiasi netikėto ginklo „Šiais metais teks arti daugiau negu ankstesniais – gerokai daugiau negu per ankstesnius penkerius metus, – tvirtino jis. – Pažadu jums, maskviečiai, kad jūsų nenuvilsiu. Ačiū už pasitikėjimą.“ Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasveikino S. Sobjaniną su pergale. „Kalbėdamasis telefonu Rusijos prezidentas V. Putinas pasveikino S. Sobjaniną su pergalė Maskvos mero rinkimuose“, – sakė žurnalistams Kremliaus administracijos atstovai. 2013-aisiais S. Sobjaninas surinko 51,4 proc. balsų ir vos išvengė antrojo turo dėl opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno stipraus pasirodymo – tąsyk šis įnirtingas V. Putino kritikas netikėtai sulaukė ketvirtadalio elektorato paramos. Šį kartą rimtiems opozicijos kandidatams nebuvo leista balotiruotis į merus. Artėjant rinkimams Maskvos teismas įkalino A. Navalną 30 dienų – likus vos kelioms savaitėms iki rinkimų dieną opozicijos lyderio planuoto mitingo prieš itin kontroversišką pensijų sistemos reformą. Per visoje šalyje vykusį balsavimą valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ nariai taip pat laimėjo gubernatorių ir vietos tarybų rinkimus daugelyje kitų Rusijos miestų. Balsavimą aptemdė viešas pasipiktinimas ir masiniai areštai per visoje šalyje surengtas demonstracijas prieš daug aistrų sukėlusį planuojamą pensinio amžiaus didinimą. Policija suėmė iš viso 1 018 žmonių, dalyvavusių mitinguose Sankt Peterburge, Jekaterinburge ir dešimtyse kitų Rusijos miestų, nurodo informaciją apie areštus renkantis nepriklausomas portalas „OVD-Info“. Anot stebėtojų, Maskvos policija iškėlė dvi baudžiamąsias bylas dėl smurto prieš valdžios atstovus. Vyriausybės planai padidinti pensinį amžių iki 60 metų moterims ir 65 metų vyrams sukėlė retą Rusijos visuomenės pyktį ir reikšmingai sumažino pasitikėjimo V. Putinu reitingus.

