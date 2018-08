Pietų Osetijos lyderis Anatolijus Bibilovas ir Abchazijos regiono prezidentas Raulis Chadžimba atvyko į Kremlių derybų pradėjus lygiai 10 metų po to, kai Rusija pripažino jų nepriklausomybę. „Stengiamės daryti viską ką galime, kad užtikrintumėme Pietų Osetijos saugumą, suteiktumėme jai ekonominę paramą“, - sakė V. Putinas per susitikimą su A. Bibilovu. „Nepaisant visų sunkumų, kurių yra daug, ši respublika plėtojasi“, - pridūrė jis. Vėliau V. Putinas kreipėsi į R. Chadžimbą. „Mums labai svarbus mūsų bendras darbas, siekiant užtikrinti Abchazijos saugumą, - pareiškė jis. - Jis apima ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimą ir sienos saugumo (užtikrinimą)". Gruzijos siekis tapti Europos Sąjungos ir NATO nare seniai kelia įtampą Maskvos ir Tbilisio santykiuose. Įtampa per kraštus išsiliejo 2008 metų rugpjūčio 8 dieną, kai tuometinis Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvlis pradėjo didelę karinę operaciją prieš Pietų Osetijos separatistų pajėgas, kurių artilerija apšaudydavo vietos gruzinų kaimus. Maskva į tai reagavo ginkluotu įsiveržimu į Gruzijos teritoriją. Buvo užimti dideli šalies plotai, bombarduojami įvairūs objektai. Laimėjusi šį trumpą karą, nusinešusį šimtus gyvybių, Rusija oficialiai nepriklausomomis valstybėmis pripažino Pietų Osetiją ir kitą nuo Gruzijos atskilusią sritį, Abchaziją, užsitikrindama šių abiejų teritorijų, kuriose Maskva turi dvi karines bazes, kontrolę. Šie du regionai sudaro 20 proc. Gruzijos teritorijos. Gruzija ir jos Vakarų partnerės smerkia Rusijos vykdomą Gruzijos teritorijos „okupaciją“ ir reikalauja, kad Kremlius oficialiai atšauktų Abchazijos ir Pietų Osetijos pripažinimą. Viešėdama Gruzijoje penktadienį Vokietijos kanclerė Angela Merkel esamą padėtį pavadino „didele neteisybe“.

