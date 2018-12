Nelaimė įvyko pirmadienio rytą sostinės pietrytiniame priemiestyje Dzeržinskyje – bendrovės „Techno Grupp“ fabrike, gaminančiame šilumkaičius ir šaldymo įrangą, 1 600 kv. metrų ploto vienaaukščiame gamybos ceche įgriuvo apie 130 kv. metrų stogo. „Šiuo metu dėl įvykio Džeržinskio mieste Maskvos srityje į Džeržinskio miesto ligoninę paguldyti šeši žmonės, patyrę įvairaus sunkumo traumų. Gydytojai tekia nukentėjusiesiems visą būtiną pagalbą“, – sakoma Sveikatos apsaugos ministerijos vietos padalinio atstovo Dmitrijaus Matvejevo pranešime. Jis pridūrė, kad dar šešiems žmonėms buvo suteikta pirmoji pagalba, bet jų hospitalizuoti neprireikė. Be to, nelaimė nusinešė trijų žmonių gyvybes. Anksčiau buvo skelbta, kad stogas neatlaikė susikaupusio sniego svorio, bet Tyrimų komiteto atstovė Olga Vradij vėliau nurodė, kad griūtį galėjo nulemti stogo apšiltinimo darbai. „Dėl apšiltinamosios medžiagos ir blokų svorio stogas įgriuvo“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė ji. Šią informaciją, kad pastato stogas buvo remontuojamas, patvirtino Nepaprastųjų situacijų ministerija. „Vykdant remonto darbus vienaaukščiame bendrovės „Techno Grupp“ gamybos pastate, kur buvo gaminami šilumkaičiai ir šaldymo įranga, įvyko 130 kv. metrų betoninių perdangų griūtis“, – „Interfax“ citavo ministerijos informaciją. O. Vradij nurodė, kad šiuo metus sprendžiama, ar dėl šio įvykio turi būti keliama baudžiamoji byla. Įvykio vietoje dirba grupė tyrėjų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.