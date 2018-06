Šie duomenys yra iki šiol išsamiausia informacija, susijusi su 2018 metais vykdytais prieštaringai vertinamais migrantų šeimų išskyrimais. Nuo balandžio 19 iki gegužęs 31 dieno iš viso 1 995 vaikai buvo atskirti nuo 1 940 suaugusiųjų, sulaikytų JAV pasienio patrulių, ruošiantis juos patraukti teisinėn atsakomybėn dėl neteisėto sienos kirtimo, per konferencinį pokalbį telefonu su žurnalistais sakė Krašto saugumo departamento (DHS) atstovas. Atrodo, kad sulaikomų asmenų skaičius smarkiai padidėjo prezidento Donaldo Trumpo administracijai anksčiau šiais metais paskelbus „nulinės tolerancijos“ politiką neteisėto sienos kirtimo atvejais. Kilus pasipiktinimui dėl arešte laikomų vaikų – pavyzdžiui, apie 1,5 tūkst. berniukų yra laikomi Teksaso valstijoje viename buvusiame prekybos centre „Walmart“ – DHS pareigūnas tvirtino, kad nepilnamečių laikymo sąlygos yra geros. „Mūsų vaikų laikymo standartai – vieni aukščiausių pasaulyje“, – teigė jis. D. Trumpas tvirtino, kad jam labai nepatinka tvarka, kai vaikai atskiriami nuo suaugusiųjų, mėginančių patekti į Jungtines Valstijas. Tačiau administracija pripažino, kad šios griežtos priemonės gali veikti kaip atgrasymo priemonė. „Šiuo metu esame padėtyje, kai turime rinktis arba vykdyti įstatymą, arba pasirinkti jo nepaisyti, – pabrėžė departamento pareigūnas. – Ir ši administracija leido aiškiai suprasti, kad mes nebeignoruosime įstatymo.“ Pagal šią tvarką sulaikyti tėvai yra laikomi „kalėjimo sąlygomis“ ir laukia jų bylos nagrinėjimo ir galimo patraukimo atsakomybėn už sienos kirtimą, aiškino DHS pareigūnas. Toks procesas gali trukti kelias savaites. „Negalime ilgesnį laikotarpį laikyti šeimų narių kartu arešto sąlygomis“, – pridūrė departamento atstovas. Jis pabrėžė, kad niekur kitur Jungtinėse Valstijose teisės aktai nenumato, kad vaikai gali būti laikomi su areštuotais tėvais. „Jokiu kitu kontekstu mūsų neprašoma laikyti vaikus su tėvais, kuriems gresia baudžiamieji kaltinimai“, – sakė pareigūnas. Jokio įstatymo, reikalaujančio pasienyje sučiuptus tėvus atskirti nuo vaikų, nėra. Tačiau tuo atveju, kai tėvai Jungtinėse Valstijose yra įkalinami, jų vaikai yra atskiriami, nes jiems tie patys kaltinimai negali būti taikomi.

