Laivas „dingo iš radaro ekranų“ rugpjūčio 14 dieną, nurodė saugumo šaltinis, o vietos kariškiai sakė, kad potenciali paieškų teritorija driekiasi nuo Gabono krantų iki San Tomė ir Prinsipės salyno. Specializuotuose tinklalapiuose skelbiama, kad 121 metro ilgio „Pantelena“ su Panamos vėliava yra 7 tūkst. tonų talpos tanklaivis, skirtas plukdyti naftą ir chemikalus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.