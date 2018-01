Ugniagesių atstovas spaudai teigė, kad gaisras įsiplieskė „netoli Dublino oro uosto“, bet skrydžiai nebuvo atšaukiami.

Keli plovykloje stovintys automobiliai ir centrinis gamyklos pastatas skendėjo liepsnose.

Nuotraukose taip pat matyti, kad gamyklos teritorija skendi putose.

We now have 8 units attending the St Margarets / Sandyhill fire near the airport including aerial ladder & foam unit

