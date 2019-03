Grupuotės vadeiva laikomą 32-ejų irakietį Pajūrio Bulonės teismas nuteisė kalėti pusantrų metų, o du jo bendrininkus – 30-ejų iranietį ir 39-erių irakietį – po vienus metus. Visiems trims vyrams uždrausta būti Prancūzijoje. Tyrimas buvo pradėtas, kai vienos valčių parduotuvės vadovas Prancūzijos pasienio policijai praėjusį gruodį pranešė apie įtartiną pripučiamų guminių valčių pirkimą. Tokiomis valtimis žmonių kontrabandininkai iš Prancūzijos į Didžiąją Britaniją gabena migrantus ir pabėgėlius. Tyrimo metu buvo nustatyti trys asmenys, įtariami organizavę migrantų gabenimą valtimis iš Kalė, Sangato ir kitų Šiaurės Prancūzijos uostų. 2018-aisiais perplaukti Lamanšą į Didžiąją Britaniją mėgino apie 500 žmonių, daugelis iš jų – per paskutinius du praėjusių metų mėnesius. 2017-aisiais užfiksuota tik 13 tokių bandymų. Londonas gruodį nusiuntė karinių jūrų pajėgų laivą padėti pakrančių apsaugos laivams saugoti daugiau nei 33 kilometrų jūros ruožą tarp Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos. Prancūzija sausio pradžioje taip pat paskelbė sustiprinusi stebėjimą Lamanšo sąsiauryje.

