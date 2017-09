Viena Bretanės pora norėjo duoti savo sūnui vardą Fañchas – tradicinį šiame šiaurės vakarų regione, turinčiame savo kalbą. „Principas, pagal kurį kūdikiui vardą parenka jų motinos ir tėvai, turi turėti ribas kalbant apie ... rašybą, apimančią ženklą, kurio nepripažįsta prancūzų kalba“, – sakoma Kempero miesto teismo sprendime. Vardą „Fañchas“ turi du bretonų rašytojai – Fañchas Peru ir Fañchas Broudigas. Riestinį kirtį primenanti tildė virš „n“ dažnai vartojama ispanų kalboje. Kempero pareigūnai iš pradžių atsisakė įrašyti vardą kūdikio gimimo liudijime, bet po kelių dienų apsigalvojo. Gegužę gimęs berniukas jau turi asmens kortelę ir pasą su tildėmis. Pasipiktinęs tėvas Jean'as-Christophe'as Bernard'as pareiškė, kad kova dar nebaigta. „Mes turėsime jo tildę, neabejotinai, – sakė jis. – Kada? Nežinome. Susitiksime su advokatu ir miesto rotuše pasitarti, ką galima padaryti.“











