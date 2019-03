Toks žingsnis gali dar padidinti spaudimą 50 metų politikei, jau turinčiai teisinių problemų dėl įtariamo piktnaudžiavimo Europos Parlamento lėšomis. M. Le Pen pasidalino makabriškomis nuotraukomis 2015 metų gruodį, kelios savaitės po to, kai IS kovotojai per išpuolius Paryžiuje nužudė 130 žmonių. Tokį jos poelgį pasmerkė daugelis prancūzų. Prokurorai paragino, kad būtų patrauktas atsakomybėn panašiais nusižengimais kaltinamas jos bendražygis iš Nacionalinio sambūrio Gilbert'as Collard'as. Dabar ikiteisminio tyrimo magistratui teks priimti sprendimą, ar pradėti teismo procesus dėl „smurtą vaizduojančių nuotraukų, kurias gali pamatyti vaikai, platinimo“. Nuteisimo atveju įtariamiesiems grėstų iki trejų metų laisvės atėmimo bausmės ir 75 tūkst. eurų baudos. Dėl šių nuotraukų 2017 metų prezidento rinkimus Emmanueliui Macronui pralaimėjusi M. Le Pen neteko parlamentaro neliečiamybės; jai buvo pareikšti kaltinimai dėl žiaurių pranešimų platinimo. Pernai ultradešiniųjų lyderė išreiškė pasipiktinimą, kai magistratas paragino atlikti jai psichiatrinę ekspertizę dėl tviteryje skelbto turinio. Politikė tvirtina, kad ši byla pažeidžia jos teisę į saviraišką. Žiaurias nuotraukas M. Le Pen paskelbė atsakydama vienam prancūzų žurnalistui, palyginusiam jos partiją su IS. Vienoje iš nuotraukų buvo matyti sunitų ekstremistų nužudyto JAV žurnalisto Jameso Foley kūnas be galvos, kitoje – tanko traiškomas vyras oranžinės spalvos kombinezonu, o trečioje – narve uždarytas ir gyvas deginamas Jordanijos pilotas. Prie socialiniame tinkle paskelbtų nuotraukų buvo prierašas „Tai yra „Daesh“ (arabiškas IS akronimas). Kiek vėliau, paprašius nužudyto amerikiečio žurnalisto šeimai, kraštutinių dešiniųjų lyderė ištrynė jo nuotrauką. Ji tvirtino nežinojusi, kas buvo pavaizduotas toje fotografijoje. M. Le Pen, kurios tėvas Jeanas-Marie Le Penas įsteigė partiją „Nacionalinis frontas“ (FN), dabar pervadintą Nacionaliniu sambūriu, taip pat dar kelių šios politinės jėgos narių veiksmai tiriami Briuselyje, nuskambėjus kaltinimams, kad jie 2009–2017 metais neteisėtais tikslais panaudojo 6,8 mln. eurų, priklausančių Europos Parlamentui. Įtariama, kad šios lėšos buvo panaudotos mokėjus atlyginimus tiesiogiai su ES institucijų veikla nesusijusiems darbuotojams. M. Le Pen tvirtina, kad ji bei jos partija yra „visiškai nekaltos“ ir vadina bylą politiškai motyvuota. Remiantis apklausomis, atliktomis artėjant gegužės 23–26 dienomis vyksiantiems EP rinkimams, Nacionalinis sambūris šiuo metu nesmarkiai atsilieka nuo pirmaujančios E. Macrono partijos „Respublika, pirmyn!“ (LREM) Viešosios nuomonės tyrimų institutas „IFOP-Fiducial“ sausį nustatė, kad 23 proc. rinkėjų ketina per balsavimą paremti LREM, o 21 proc. apklaustųjų žada balsuoti už Nacionalinį sambūrį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.