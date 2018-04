Vienas Šamoni kalnų vedlių tarnybos pareigūnas sakė, kad sniego griūtis įvyko Raudonųjų viršukalnių kalnagūbryje netoli Šamoni slidinėjimo kurorto. Ši teritorija yra kitapus slėnio nuo Monblano masyvo.

Pareigūnas nurodė, kad lavina kliudė grupę žmonių, slidinėjusių už pažymėtų trasų ribų.

Tarp sužeistų slidininkų buvo viena moteris ir trys vyrai, tačiau nebuvo paskelbta, kokio jie amžiaus ir kurių šalių piliečiai jie yra.

Tolesnės paieškos lavinos paveiktoje vietoje buvo atšauktos, susisiekus su visomis tame rajone slidinėjusiomis grupėmis ir nustačius, kad daugiau žmonių nedingo.

Kalnų vedlių tarnyba nurodė, kad per šį incidentą žuvo gydytojas Emmanuelis Cauchy (Emanuelis Koši), be kita ko, gydęs prancūzų alpinistę Elisabeth Revol (Elizabet Revol), sausį išgelbėtą Himalajuose per audrą, nusinešusią kartu su ja kopusio lenko Tomaszo Mackiewicziaus (Tomašo Mackevičiaus) gyvybę.

E. Cauchy įkūrė mokymų institutą „Ifremmont“, rengiantį kalnuose greitąją pagalbą sugebančius teikti specialistus, ir dalydavosi savo patirtimi šioje srityje.

Pats gydytojas buvo patyręs kalnų vedlys, sakė minėtas pareigūnas. Jo žūties aplinkybės tiriamos.

Šiemet lavinos Prancūzijos Alpėse pareikalavo jau keliolikos žmonių gyvybių.