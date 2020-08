Tiek Minske, tiek kituose miestuose pranešama apie susirėmimus su milicija. Iš pradžių skelbta, kad Minske septyni žmonės nukentėjo per susirėmimus su milicija: trys sužeisti guminėmis kulkomis, vienas sumuštas pareigūnų, vienas sužeistas prie krūtinės sprogus garsinei granatai, dar du nukentėjo nuo policijos furgono.

Tačiau protestams ir susirėmimams toliau tęsiantis neabejojama, kad šis skaičius smarkiai išaugs, nuotraukose matoma daug kruvinų asmenų.

TV kanalas „Dožd“ pranešė, kad Minske milicijos automobilis taranavo protestuotojus. Pirminiais duomenimis į žmones rėžėsi milicijos transporto priemonė. Skelbiama, kad du žmonės per incidentą buvo sužeisti - vaizdo įrašuose matomas vyras kruvina galva.



Baltarusijos policija kol kas neskelbia sulaikytų asmenų ir nukentėjusių žmonių skaičių. Žmogaus teisių centras „Viasna“ pranešė, kad Minske praėjus penkioms valandoms nuo balsadėžių užsidarymo buvo sulaikyti 47 asmenys, kituose regionuose – 119.

„Nexta“ skelbia, kad Breste sulaikyti žmonės gabenami į garažus, nes nebėra vietų areštinėse.

Baltarusijos vidaus reikalų ministerija išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad situacija sostinėje – „kontroliuojama“. Verta paminėti, kad visoje šalyje itin stringa mobilaus interneto ryšys, visos naujienų svetainės yra neprieinamos. Virš Minsko zuja saugumo pajėgų sraigtasparniai.

Baltarusijos rinkimų komisija paskelbė, kad rinkėjų aktyvumas siekė 84,05 proc., tačiau nepateikė galutinio rezultato ar jo prognozės. Išankstinės valstybinės apklausos prie balsadėžių pergalę atidavė A. Lukašenkai su daugiau nei 80 proc. parama.

Apie antrą valandą nakties Minske prie protestuotojų prisijungė baikeriai.

Минск, половина 2 ночи.

Байкеры присоединяются к протестующим, это вам не покорные «ночные волки». pic.twitter.com/zDIYMp7GUl

— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 9, 2020



Apie trečią valandą protestai kiek aprimo.

Naudojamos garsinės granatos, ašarinės dujos ir vandens patrankos

Baltarusijos saugumo tarnybos ėmėsi visų įmanomų saugumo priemonių ir visiškai užblokavo Minsko centrą, neveikia viešasis transportas, metro uždarytas. Tokios priemonės iš pradžių davė rezultatų, tačiau žmonės pėsčiomis susirinko į miesto centrą, kur kilo susirėmimai su policija.



Meduza.io pranešė apie susirėmimus Pergalės prospekte Minske. Minsko gatvėse aidėjo garsinės granatos, protestuotojai atsakė šaudydami signalines raketas į milicijos transporto priemones. Milicija naudojo gumines kulkas miniai išvaikyti.

Skelbiama, kad Pergalės prospekte susirinko apie 10 tūkst. protestuotojų. Iš pradžių skelbta, kad milicija išvaikė prospekte besibūriuojančius žmones, tačiau naujausiais duomenimis, protestuotojai vėl įsitvirtino prospekte. Pasirodė pirmieji pranešimai apie sužeistuosius, tačiau tikslių duomenų kol kas nėra.

Беларусы пратэстуюць супраць фальсіфікацыі выбараў pic.twitter.com/TXKPBdJYGV — Белсат TV (@Belsat_TV) August 9, 2020

Minske pareigūnams pabandžius sulaikyti grupę protestuotojų OMON pareigūnus šalin nuvijo raumeningų jaunų vyrų grupė. Panašūs vaizdai pasikartojo Baranovičiuose, kur pareigūnus pagrindine miesto gatve nustūmė piktai nusiteikusi minia:

В центре Минска — жесткие драки с ОМОНом, люди вынуждают силовиков отступать

Видео: @tutby pic.twitter.com/PfMormxjoI

— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 9, 2020



Bandė statyti barikadas

"MBH Media" praneša, kad gretiname sostinės Mašerovo prospekte atjungta elektra. Skelbiama, kad protestuotojai čia iš šiukšliadėžių ir medžių ėmė statyti barikadas, vienam protestuotojui garsinė granata pataikė į krūtinę, vyras išvežtas greitosios pagalbos automobiliu. Čia taip pat nukentėjo "MBH Media" žurnalistas Aleksandras Skrylnikovas, prie pat jo sprogus garsinei granatai sutriko vyro rega ir klausa, jis išgabentas iš įvykio vietos.

Vaizdai Mašerovo prospekte primena karo zoną:

Так разгоняли толпу протестующих на Машерова. pic.twitter.com/koFRqC2RK0 — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

Niamihos (Nemigos) gatvėje, kuria galima patekti iki vyriausybės rūmų išsirikiavo gausios riaušių malšinimo dalinių pajėgos, trukdančios protestuotojams patekti į miesto centrą. Skelbiama, kad į Nemigos gatvę pajudėjo keletos tūkstančių protestuotojų būrys.

В районе Немиги сейчас так. pic.twitter.com/GcqufslLw0 — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

A crowd giving high five to communal workers in Nemiga in Minsk pic.twitter.com/KLTzDR4ZIu — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus Reuters / Scanpix





Pagrindinė sostinės gatvė - Nepriklausomybės prospektas buvo visiškai užblokuotas milicijos pareigūnų.

Šalies sostinėje Nugalėtojų prospekte pareigūnams sunkia isekėsi išvaikyti šimtus protestuotojų, kurie šaukė prieš A. Lukašenką nukrieptus šūkius. Pareigūnams pamėginus sulaikyti kelis protestuotojus pastaruosius ginti kaip mat ėmėsi minia jaunuolių, nustūmusių OMON vyrus į šalį.

The dramatic video of the crackdown in Minsk. Happening now. pic.twitter.com/LOZb0uRaqx — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 9, 2020



Šimtai protestuotojų blokavo vieną pagrindinių Minsko gatvių, kurioje pasišviesdami mobiliais telefonais protestuotojai mėgino prasiveržti pro pareigūnų užkardą:





Protestuotojus pareigūnai atstūmė panaudodami garsines granatas ir ašarines dujas:





Protestai plinta ir kituose miestuose



Susirėmimų yra ir kituose Baltarusijos miestuose. Breste ir Gardine pranešama apie panaudotas ašarines dujas. "Belsat" skelbia, kad Baranovičių mieste, turinčiame 175 tūkst. gyventojų į mitingą susirinko 8-10 tūkst. žmonių. Protestuotojai čia netgi turi kiekybinį pranašumą prieš milicijos pareigūnus, šie panaudojo vandens patraką mitigui vaikyti. Žmonės buriasi ir Gomelio mieste, rašo meduza.io.

Baltarusiai protestuoja prieš prezidento rinkimų rezultatus AFP / Scanpix

„Minsko aikštelės prie viešbučio „Jubilejnaja“ ir prie Sporto rūmų pilnos žmonių. Prasidėjo susirėmimai su OMONu!“ – sakoma susirašinėjimų programėlės „Telegram“ kanalu „Strana dlia žizni“ („Šalis gyvenimui“) paskelbtoje žinutėje.

Įvykių liudininkai sakė, kad milicija Minske vaikydama kelis tūkstančius demonstrantų panaudojo kurtinamąsias granatas.

„Žmonės bėga, slepiasi krūmuose. Viršuje skraido dronas“, – sakoma „Telegram“ žinutėje.

Pasak įvykių liudininkų, į mitingo vietą Minsko centre atvažiavo daug greitosios pagalbos automobilių.

„Daug greitųjų važiuoja prie stelos“, – sakė jie, turėdami galvoje paminklą „Minskas – miestas didvyris“.

Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus Reuters / Scanpix

Milicijos susirėmimų su demonstrantais vaizdų savo „Twitter“ paskyroje paskelbė ir populiarus naujienų portalas Tut.by, kurio pagrindinis tinklalapis sekmadienį vakare buvo neprieinamas. Portalas pranešė, kad panašių incidentų vyksta ir kituose Baltarusijos miestuose, įskaitant Mogiliavą.

Taip pat pasirodė pranešimų, kad kai kuriuose regionuose milicija atsisako vaikyti protestuojančius. Tokia situacija susidarė Kobrino mieste, kur "Omon" pareigūnai atsisakė naudoti smurtą prieš žmones ir nuleido skydus.

Видео из Кобрина. ОМОН опустил щиты. Люди скандируют: "молодцы" и обнимаются с силовиками!

МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ! pic.twitter.com/GM5wjZxWim — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Anksčiau sekmadienį paskelbti valstybinės balsavusių rinkėjų apklausos rezultatai rodė, kad A. Lukašenka surinko 79,7 proc. balsų.

Baltarusiai Minske protestuoja prieš rinkimų rezultatus AFP / Scanpix

Politiniai stebėtojai prie balsavimą sakė, jog beveik nėra abejonių, jog nesant tarptautinių rinkimų stebėtojų A. Lukašenka suklastos rinkimų rezultatus.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), tarptautinė rinkimų ir karų stebėtoja, nuo 1995 metų nė vienų Baltarusijoje įvykusių rinkimų nėra pripažinusi laisvais ir sąžiningais.

Šiais metais ESBO pareiškė, kad nesiųs į šalį savo stebėtojų, nes Minskas laiku jų nepakvietė. Organizacija taip pat išreiškė susirūpinimą dėl opozicijos veikėjų bauginimo ir sulaikymo.

Milicija blokuoja Minsko centrą

Baltarusijoje baigiantis balsavimui prezidento rinkimuose, milicija pradėjo blokuoti prieigas į sostinės Minsko centrą, rašo opozicinis naujienų portalas tut.by.

Baltarusiai Minske protestuoja prieš rinkimų rezultatus AFP / Scanpix

„Milicija neleidžia žmonėms patekti į Nepriklausomybės aikštę. Taip pat užblokuoti privažiavimai prie Spalio aikštės. Pareigūnai budi prie netoliese esančių įėjimų į metro stotis – jį jas patekti leidžiama, bet iš jų žmonės išleidžiami pasirinktinai“, – skelbia vienas tut.by skaitytojų.



„Nuo 19 val. 40 min. metro stotys „Kupalovskaja“ ir „Oktiabrskaja“ uždaromos. Traukiniai šiose stotyse nestos. Metropolitenas atsiprašo keleivių už laikinus nepatogumus“, – pranešė Minsko metro oficialus atstovas Andrejus Drobas.

Tut.by skaitytojai taip pat skelbia, jog nuo 19 val. tapo sudėtinga atvykti į Minsko centrą ir kitų rūšių viešuoju transportu – dalis maršrutų sustabdyti, o kitais atvejais viešasis transportas stotelėse miesto centre nesustoja.



Minsk has been locked down entirely. No way in or out pic.twitter.com/k7t9Wf66rj — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020



Maždaug pusę dešimtos vakaro Lietuvos laiku didžiausias opozicijos naujienų portalas tut.by tapo nepasiekiamas.

Išankstinė apklausa, kuri prie balsadėžių atliko nepriklausomas laikraštis „Baltarusijos partizanas“ skelbia, kad rinkimus laimėjo Svetlana Tichanovskaja. Už ją balsus atidavė beveik 65 proc. balsavusiųjų.

Pagrindinė A. Lukašenkos varžovė S. Tichanovskaja spaudos konferencijoje po rinkimų paskelbė pergalę.

„Žmonės pagaliau perlipo per savo baimę. Daugeliui dar reikės tai padaryti, – sakė kandidatė, – Aš manau, kad mes laimėjome".

Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus Reuters / Scanpix

Nausėda ir Duda ragina susilaikyti nuo smurto

Būdami Baltarusijos kaimynais, mes kviečiame Baltarusijos valdžią pilnai pripažinti ir laikytis pamatinių demokratijos standartų. Raginame susilaikyti nuo smurto ir kviečiame gerbti pagrindines laisves, žmogaus ir piliečio teises, įskaitant nacionalinių mažumų teises bei žodžio laisvę, rašoma Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Lenkijos Respublikos Prezidento Andrzejaus Dudos išplatintame pareiškime.

Tikime, kad dialogas visada yra geriausias būdas siekti socialinės pažangos, diskutuoti apie reformas ir politikos kryptis. Gerbdami Baltarusijos suverenitetą ir jos nepriklausomybę, mes tikimės palankių sąlygų dar labiau gilinti partnerystę su Baltarusija ir jos žmonėmis.

Esame įsitikinę, kad glaudesnis bendradarbiavimas su Europos Sąjunga atitinka Baltarusijos interesus. Norime, kad šiam bendradarbiavimui liktų atviras kelias, ir esame pasirengę toliau remti Baltarusiją jai stiprinant ryšius su vieninga Europos šeima.

Po prezidento rinkimų Baltarusijos miestuose kilo protestuotojų susirėmimų su milicija

Baltarusijos sostinėje ir virtinėje kitų miestų milicija naktį susirėmė su demonstrantais, protestavusiais prieš sekmadienį įvykusių prezidento rinkimų preliminarius rezultatus, rodančius, kad ilgametis autoritarinis lyderis Aleksandras Lukašenka užsitikrino šeštąją kadenciją, nepaisant visuomenėje bręstančio nepasitenkinimo jo valdymu ir atsainaus požiūrio į koronaviruso pandemiją.

Jau kelias savaites įtampa Baltarusijoje didėjo artėjant rinkimams, per kuriuos A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų, varžėsi su keturiais kitais kandidatais. Per rinkimų kampaniją vyko didžiausi opozicijos protestai šalyje per daugelį metų. Opozicijos šalininkai sakė įtariantys, kad rinkimų pareigūnai manipuliuos rezultatais, kad užtikrintų 65 metų A. Lukašenkos tolesnį valdymą.

Dar prieš kampanijai prasidedant rinkimų pareigūnai nesuteikė galimybės kandidatuoti dviem pajėgiems opozicijos veikėjams. Rusijos kontroliuojamo banko „Belgazprombank“ buvęs vadovas Viktoras Babaryka, svarbių ryšių turėjęs potencialus prezidento varžovas, gegužę buvo areštuotas dėl įtariamo pinigų plovimo ir mokesčių slėpimo. Pats V. Babaryka šią bylą vadina politine.

Tuo metu buvęs Baltarusijos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Valerijus Cepkala, planavęs varžytis su dėl prezidento posto, praeitą mėnesį su vaikais pabėgo į Rusiją, kad išvengtų tikėtino arešto.

Pagrindinė opozicijos kandidatė, anglų kalbos mokytojos kvalifikaciją turinti 37 metų Svetlana Tichanovskaja, savaitgalį patyrė didelį spaudimą – buvo areštuoti aštuoni jos rinkimų štabo nariai, o viena iš pagrindinių padėjėjų sekmadienį pabėgo iš šalies.

Baltarusiai, pavargę nuo blogėjančios šalies ekonomikos padėties ir A. Lukašenkos represijų prieš opoziciją, susitelkė aplink S. Tichanovskają, kuri nusprendė balotiruotis, kai jos vyras, populiarus tinklaraštininkas Sergejus Tichanovskis, buvo areštuotas ir nebuvo įregistruotas kandidatu. Akivaizdus palaikymas šiai kandidatei buvo neįprastas šalyje, kur režimo priešininkai nuolat patiria susidorojimus.

Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Lidija Jermošina anksti pirmadienį paskelbė negalutinius rezultatus, rodančius triuškinamą A. Lukašenkos persvarą. Kai kuriose rinkimų apylinkėse jis esą gavo daugiau kaip 90 proc. balsų.

Minske sekmadienį budėjo smarkiai sustiprintos milicijos pajėgos, o vakare pareigūnai įrengė kontrolės postus prie įvažiavimų į miestą ir tikrino žmonių registracijos duomenis, akivaizdžiai siekdami neleisti atvykti protestuotojams iš kitų miestų.

Pats A. Lukašenka žadėjo sutriuškinti bet kokius protestus.

Apie tūkstantis protestuotojų buvo susirinkę prie Minsko centre stūksančio Antrojo pasaulinio karo paminklo „Minskas – miestas didvyris“. Policija panaudojo jėgą, kad juos išvaikytų – mušė demonstrantus lazdomis ir vėliau naudojo kurtinamąsias granatas. Protestuotojai mėgino statyti barikadas iš šiukšlių konteinerių.

JAV finansuojamo „Laisvės radijo“ tiesioginėje vaizdo transliacijoje matėsi milicininkai, sprogdinantys kurtinamąsias granatas ir puolantys minią bei bėgantys demonstrantai. Kanalas paskelbė nuotraukų, kuriose matyti jauni protestuotojai kruvinais veidais ir kūnais.

Per reportažą taip pat buvo nurodyta, kad protestams malšinti sostinėje buvo sutelkta kariuomenės dalinių.

Vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas matė mažiausiai vieną protestuotoją, kuriam pagalbą teikė paramedikai. Daug kitų demonstrantų buvo sučiupti teisėsaugos pareigūnų ir nutempti į laukiančius kalinių furgonus.

Su opozicija susijusių žiniasklaidos kanalų paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip vienas milicijos automobilis įsirėžia į minią ir parbloškia vieną protestuotoją.

Neramumuose Minske dalyvavęs 35 metų protestuotojas Aleksandras kaltino A. Lukašenką įžūliai klastojus rinkimus.

„Atėjau čia protestuoti, nes mano šaliai reikia, kad pasikeistų valdžia, – jis aiškino AFP. – Tai yra nusikaltimas, pasityčiojimas iš žmonių.“

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kad milicija taip pat naudojo vandens patranką; buvo pranešimų apie šaudymą guminėmis kulkomis.

Po kelias valandas trukusių neramumų valstybinė naujienų agentūra BelTA citavo Vidaus reikalų ministeriją, kad „milicija valdo padėtį“. Iki 3 val. vietos (ir Lietuvos) laiku protestai sostinėje daugiausiai liovėsi.

Audringų protestų taip pat vyko kituose didžiuosiuose mietuose, įskaitant Gomelį, Brestą, Gardiną, Vitebską, Mogiliavą, Baranovičius ir kitus, pranešė vietos žiniasklaida, kurios darbą smarkiai trikdė mobiliojo ir interneto ryšio bei tinklalapių blokavimas.

Kol kas nepaskelbta jokių oficialių pranešimų apie areštus arba sužeistųjų skaičių, bet žmogaus teisių grupės „Viasna“ atstovas Alesis Biliackis sakė naujienų agentūrai AP, kad veikiausiai buvo sulaikyta keli šimtai žmonių, taip pat esama sužeistų protestuotojų.

A. Beliackis kaltino miliciją per didelės jėgos naudojimu prieš protestuotojus, kurių dauguma buvo jauni žmonės.

„Milicija atsakė su neproporcingu šiurkštumu, panaudojo visą jėgą“, – jis sakė AFP.

Trys nepriklausomos Rusijos televizijos „Dožd“ žurnalistai buvo anksčiau sulaikyti po interviu su vienu opozicijos veikėju ir galiausiai buvo išsiųsti iš šalies. Vienas AP žurnalistas buvo sumuštas milicijos; jis gydomas ligoninėje.

S. Tichanovskaja pasmerkė teisėsaugos veiksmus prieš protestuotojus.

„Tai siaubinga, jeigu dabar tai iš tikrųjų vyksta“, – sakė ji.

Jos padėjėja Marija Kolesnikova savo ruožtu pridūrė, kad „valdžia daro didelę klaidą, jeigu XXI amžiuje naudoja tokius metodus“.

S. Tichanovskaja taip pat atmetė triuškinamą A. Lukašenkos pergalę rodančią valstybinę balsavusių rinkėjų apklausą.

„Tikiu savo akimis ir matau, kad dauguma – su mumis“, – ji sakė per spaudos konferenciją.

Politikos apžvalgininkai prognozavo, kad A. Lukašenka suklastos rinkimų rezultatus, juolab nesant tarptautinių stebėtojų. Per ankstesnius rinkimus 2015 metais jis laimėjo surinkęs daugiau kaip 83 proc. balsų.

Anksti pirmadienį paskelbti Centrinės rinkimų komisijos duomenys rodė, kad rinkėjų aktyvumas šįkart buvo didesnis kaip 84 procentai.

Pirminiai balsų skaičiavimo rezultatai rodė, kad A. Lukašenka surinko 81,35 proc. balsų, o už S. Tichanovskają balsavo 8 proc. rinkėjų, sakė L. Jermošina.

Kandidatė Ana Konopackaja liko trečia, bet L. Jermošina teigė, kad trečia gausiausia grupė buvo rinkėjai, balsavę prieš visus kandidatus – tokių buvo apie keturis procentus.

S. Tichanovskaja, atsižvelgdama į jau tradicija tapusias represijas po prezidento rinkimų, sekmadienį ragino savo šalininkus elgtis ramiai.

„Tikiuosi, kad viskas bus taiku ir kad milicija jėgos nenaudos“, – ji sakė atidavusi savo balsą.

Po 2010 metų rinkimų daug protestuotojų buvo sumušta per demonstrantų ir milicijos susirėmimus, šeši A. Lukašenkos kandidatai buvo areštuoti, o trys iš jų vėliau buvo įkalinti ne vieneriems metams.