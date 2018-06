„Prezidentas yra giliai įsitikinęs, kad Rusijos dalyvavimas šiuose svarbiuose geostrateginiuose pokalbiuose yra neišvengiamas“, – pareiškė M. Pompeo Kongrese paklaustas ar, JAV manymu, Maskva turėtų grįžti į G-7. D. Trumpas G-7 viršūnių susitikime Kanadoje anksčiau šį mėnesį pasiūlė sugrąžinti Rusiją į galingųjų valstybių klubą, tačiau kitos G-7 narės tokios idėjos nepalaikė. Kiek vėliau JAV prezidentas pareiškė, kad per G-7 viršūnių susitikimą ketvirtadalį laiko buvo aptarinėjama Rusija, taigi, esą būtų geriau, kad diskusijose dalyvautų ir Maskva.











