M. Pompeo derybos su Afganistano lyderiais vyksta atsinaujinus optimizmui dėl taikos šioje karo nualintoje valstybėje. Apie JAV valstybės sekretoriaus vizitą informavo vienas afganistaniečių pareigūnas, norėjęs likti nežinomu. Netrukus turėtų prasidėti Afganistano prezidento Ashrafo Ghani ir M. Pompeo spaudos konferencija.

