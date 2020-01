„Q. Soleimani prisijungė prie savo brolių kankinių, bet mes šiurpiai atkeršysime Amerikai“, – parašė socialiniame tinkle Mohsen Rezai, šiuo metu vadovaujantis Tikslingumo tarybai.

Svarbus Irano sukarintų pajėgų vadas Q. Soleimani žuvo penktadienį per JAV raketų smūgį Bagdado tarptautiniame oro uoste, patvirtino Iranas ir JAV.

Pentagonas nurodė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė „nukauti“ Q. Soleimani po anksčiau šią savaitę įvykusio incidento, kai proiranietiški demonstrantai užpuolė Amerikos ambasados kompleksą Bagdade.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



Irano aukščiausiasis lyderis žada žiaurų kerštą už Q. Soleimani nužudymą

Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei pažadėjo „žiauriai atkeršyti“ Jungtinėms Valstijoms už tai, kad penktadienį Bagdade nužudė Revoliucinės gvardijos Kudso (Jeruzalės) pajėgų vadą generolą Q. Soleimani.

„Kankinystė buvo atlygis už jo nenuilstamas pajėgas visus šiuos metus“, – parašė A. Khamenei savo „Twitter“ paskyroje farsi (persų) kalba, turėdamas galvoje generolą Q. Soleimani.

Ajatola dėl sukarintų pajėgų vado žūties paskelbė trijų dienų gedulą.

„Dievo valia jo nebelikus, jo darbas ir kelias nenutrūks, tačiau nusikaltėlių, per praėjusios nakties incidentą susitepusių savo purvinas rankas jo ir kitų kankinių krauju, laukia žiaurus kerštas“, – rašė A. Khamenei.

Irano revoliucinė gvardija patvirtino, kad Q. Soleimani penktadienį paryčiais buvo nukautas. Ji nurodė, kad generolas „tapo kankiniu“ per Amerikos sraigtasparnių ataką prieš Bagdado oro uostą.

Q. Soleimani buvo vienas populiariausių veikėjų Irane, o Amerika ir jos sąjungininkės laikė jį mirtinu priešininku.

A. Khamenei pareiškė, kad Q. Soleimani buvo „tarptautinis pasipriešinimo veidas“, ir sakė, kad generolą nužudė „žiauriausieji iš gyvenančių Žemėje“.

Ajatola pridūrė, kad už visi žmonės, palaikantys pasipriešinimą, keršys už generolo mirtį.

„Skaudu, kad mūsų atsidavusio ir brangaus generolo nebėra su mumis, tačiau toliau kovodami ir pasiekdami gautinę pergalę žudikams ir nusikaltėliams sukelsime dar didesnį kartėlį“, – sakė A. Khamenei.

Irano diplomatijos vadovas Q. Soleimani nužudymą vadina pavojinga eskalacija

Irano užsienio reikalų ministras Mohammadas Javadas Zarifas pasmerkė Irano revoliucinės gvardijos Kudso (Jeruzalės) pajėgų vado Q. Soleimani nužudymą per penktadienį Irake surengtą JAV pajėgų smūgį ir pavadino šį incidentą pavojingu eskalavimu.

Irano diplomatijos vadovas taip pat perspėjo, kad Jungtinės Valstijos atsakys už šios operacijos pasekmes.

„JAV tarptautinio terorizmo aktas, taikymasis į generolą Soleimani ir jo nukovimas... yra itin pavojinga ir kvaila eskalacija“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė M. J. Zarifas.

„JAV tenka atsakomybė už visas šio niekšiško avantiūrizmo pasekmes“, – pridūrė jis.

Šis įvykis neabejotinai dramatiškai padidins įtampą tarp Vašingtono ir Teherano.

Pompeo: po Q. Soleimani mirties irakiečiai „šoka gatvėje“

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, pasak jo, matyti irakiečiai, „šokantys gatvėje“ po svarbaus iraniečių sukarintų pajėgų vado Q. Soleimani žūties per JAV ataką.

„Irakiečiai – irakiečiai – šoka gatvėje už laisvę; dėkingi, kad nebėra generolo Soleimani“, – parašė M. Pompeo prie įrašo, kuriame matyti dešimtys žmonių, bėgančių gatve ir mojuojančių, regis, Irako ir kitokiomis vėliavomis.

