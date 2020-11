Po šaudynių Vienoje Trumpas paragino sustabdyti „piktavališkas atakas“

„JAV palaiko Austriją, Prancūziją ir visą Europą kovoje su teroristais, įskaitant radikalius islamo teroristus“, – per „Twitter“ parašė D. Trumpas.

„Šios piktavališkos atakos prieš nekaltus žmones turi liautis“, – pridūrė jis.

Austrijos sostinės centre į žmones, įskaitant barų ir restoranų lankytojus, pirmadienį vakare šaudžiusių užpuolikų tapatybė dar nenustatyta, bet šis išpuolis įvyko po virtinės islamistų atakų Prancūzijoje, smarkiai padidinusių įtampą toje šalyje.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.