Didelė šio atšiauraus regiono dalis plyti už poliarinio rato, kur žiema trunka iki 10 mėnesių, o vidutinė sausio mėnesio temperatūra nukrenta iki 40 laipsnių šalčio pagal Celsijų.

Rusijos prezidentas Čiukčių autonominėje apygardoje apsilankė pirmą kartą per ketvirtį amžiaus, kai yra valdžioje. Į šį regioną jis atvyko trečiadienį.

Skelbiama, kad V. Putinas apžiūrėjo šiltnamį, kuriame auginamos daržovės ir vaisiai, patenkinantys 20 proc. visos Anadyro paklausos, jam buvo duota pauostyti pomidorų ir bazilikų. V. Putinas taip pat susitiko su „visuomenės atstovais“ ir gubernatoriumi Vladislavu Kuznecovu.

Viename vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas socialiniuose tinkluose, V. Putinas užfiksuotas su pomidorais, agurkais ir bazilikais, kuriuos jam davė pauostyti šiltnamyje. Šis epizodas iš Rusijos prezidento vizito kaipmat sulaukė internautų pašaipų.

„V. Putinas su visu apsaugos pulko kortežu išskrido į Čiukčių pusiasalį. Kad pačiupinėtų agurkus. Šiai putiniškai pramogai iš biudžeto bus skirta daugiau pinigų, negu šildymui Podolske (šiame mieste nėra šildymo – UNIAN)”, – rašoma socialiniuose tinkluose.

„Vos ne penktadalis šalies be šildymo, bet prioritetai štai tokie – uostyti bazilikus“, – sakoma kitame komentare.

Путин прилетел на Чукотку, там ему показали «идеальные огурчики» и «красавцы помидорки»

Ему также дали понюхать базилик, который «волшебство просто» и «супер»

"Сирена" посчитала, что чуть ли не пятая часть страны без тепла, но вот такие приоритеты - базилик нюхать pic.twitter.com/o5yEqDMfDQ

— Директор✖️Кладбища (@directklad) January 10, 2024





Nuo metų pradžios Rusiją užklupo seniai regėti šalčiai, temperatūra Maskvoje laikėsi žemiau 20 laipsnių šalčio.

Negana to, mažiausiai 21 tūkst. Podolsko gyventojų liko be šildymo po to, kai Klimovsko specializuotoje šovinių gamykloje trūko šildymo vamzdis, nurodė laikraštis „Kommersant“. Incidento, nutikusio maždaug už 50 kilometrų į pietus nuo Maskvos įsikūrusioje gamykloje, aplinkybės neatskleidžiamos.

Socialinio tinklo „Telegram“ naujienų kanale „Ostorožno Moskva“ pasirodė vėliau vaizdo įrašas, kuriame matyti keletas vietos gyventojų, susirinkusių miesto centrinėje aikštėje ir reikalaujančių vietos valdžios atstatyti šildymo sistemos darbą bei nubausti už šildymo dingimą atsakingus asmenis.

Kaip pranešė Rusijos valstybinė agentūra „RIA Novosti“, V. Putinas kelionės Čiukčių regione metu keliavo sniego ir pelkių visureigiu. Visureigyje „Chišnik“ buvo pastebėtas ir prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

„Bandome prisijaukinti. Pagamintas mūsų šalyje“, – atsakė D. Peskovas į nustebusio VGTRK korespondento Pavelo Zarubino pastabą.

Tiesa, sniego visureigis, kuriuo važinėjo prezidentas V. Putinas, sukėlė D. Peskovo nepasitenkinimą, rašo „The Moscow Times“. Jis pareiškė, kad važiavimas šia transporto priemone jam paliko ne pačius geriausius įspūdžius, ir pasiskundė, kad iš visų šios transporto priemonės dalių geriausiai veikė tik importinis variklis.

Anot D. Peskovo, iš oro uosto visureigiu „Chišnik“ jį vežęs vairuotojas pasakojo, kad sniego visureigį turėjo „patobulinti“ dilde. „Pats baigė prisukti ir visa kita: vairas veikia blogai, dėžė irgi bloga. Variklis dirba labai gerai, bet paaiškėjo, kad jis importinis“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai. D. Peskovas paragino gamintoją šį visureigį dar tobulinti.

Čiukčių autonominė apygarda yra atokus regionas, kuriam būdingos ekstremalios klimato sąlygos. Jis turi jūrinę sieną su JAV – per Beringo sąsiaurį su Aliaska. 2023 metų sausio 1 dienos duomenimis, šioje apygardoje gyveno 47 800 žmonių.

Rusijoje kovą numatyti prezidento rinkimai vyks tris dienas. V. Putinas gruodį paskelbė, kad sieks dar vienos kadencijos. Beveik neabejojama, kad dabartinis šalies vadovas V. Putinas, kuris valdžioje yra jau daugiau kaip du dešimtmečius, ir po rinkimų liks valdžioje.