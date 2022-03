Du įtariami užpuolikai yra Izraelio arabai iš šio miesto ir pusbroliai, pirmadienio radijo pranešime sakė „Kan“. Ministras pirmininkas Naftali Bennettas juos abu apibūdino kaip teroristinės grupuotės „Islamo valstybė“ rėmėjus.

Išpuolis aptemdė Izraelio ir keturių arabų valstybių viršūnių susitikimą, kuriame dalyvauja ir JAV. Egipto, Bahreino, Jungtinių Arabų Emyratų ir Maroko užsienio reikalų ministrai pirmadienį Izraelio pietuose susitinka su Izraelio kolega Jairu Lapidu ir JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.

Pasak pranešimo, Haderoje žuvo du 19 metų pasienio policijos pareigūnai. Keturi sužeistieji taip pat yra saugumo pajėgų pareigūnai. Tai buvo antrasis mirtinas „Islamo valstybės“ šalininkų išpuolis Izraelyje per savaitę, sakė N. Bennettas. Antradienį per išpuolį dykumos mieste Beeršeboje beduinas nužudė keturis žmones. Tai buvo vienas rimčiausių pastarųjų metų išpuolių, per kurį žuvo izraeliečiai.

Savo pareiškime „Islamo valstybė“ sakė, kad abiejų atakų užpuolikai buvo organizacijos nariai.

Izraelio gynybos ministras Benny Gantzas paskelbė apie saugumo pajėgų sustiprinimą po išpuolio. Pirmadienį policija užblokuos kelius. Kariuomenė paskelbė stiprinanti savo pjėgas Vakarų krante.