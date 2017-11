Sostinės pakraštyje sekmadienį įpykę protestuotojai padegė automobilį, tris motociklus ir sargybos postą, įrengtą netoli mitingo vietos. Pranešimų apie aukas nėra. Netoliese buvo dislokuotos policijos ir sukarintos pajėgos, tikriausiai rengiantis dar vienai operacijai po šeštadienio, kai saugumo pajėgoms nepavyko išvaikyti partijos „Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah“ šalininkų. Tačiau iki vidurdienio jokių veiksmų nebuvo imtasi. Demonstrantai prie Faizabado sankryžos stovyklauja jau trys savaitės. Jie reikalauja, kad atsistatydintų šalies teisės ir teisingumo ministras, kuris viename įstatymo projekte parlamentui nepaminėjo pranašo Muhammado. Ministras Zahidas Hamidas atsiprašė už tai, jog praleido frazę, kad Muhammadas yra paskutinis islamo pranašas, ir sakė, kad tai buvo klerko klaida, kuri vėliau buvo ištaisyta. Susiję straipsniai: Mumbajaus teroro atakų aukų šeimoms – naujas smūgis Per JAV bepiločio ataką žuvo Pakistano talibų grupuotės lyderis Tačiau islamistai mitinguoja toliau ir reikalauja Z. Hamido atsistatydinimo. „Dievui panorėjus, pasieksime pergalę ir išsiskirstysime garbingai“, – apie 3 tūkst. sekmadienį susirinkusių demonstrantų naujienų agentūrai AP sakė dvasininkas Mohammadas Shahidas Chishti. Šeštadienį saugumo pajėgoms nepavyko išvaikyti protestuotojų, nors policija panaudojo ašarines dujas ir lazdas. Ligoninių pareigūnai sakė, kad buvo sužeista beveik 200 žmonių, daugiausia – policininkų. Medikai patvirtino, kad šeši žmonės žuvo. Vyriausybė paprašė armijos pagalbos, bet kariškiai abejojo tokia būtinybe ir sakė, kad pakanka policijos bei sukarintų pajėgų. Elektroninę žiniasklaidą kontroliuojanti Pakistano komisija sekmadienį antrą dieną iš eilės blokuoja transliacijas, nes ši žiniasklaida esą pažeidė vyriausybės politiką drausti tiesiogiai transliuoti saugumo operacijas. Svarbios socialinės žiniasklaidos priemonės taip pat toliau blokuojamos. Minėtos islamistų partijos šalininkai antrą dieną iš eilės blokavo kelius ir surengė sėdimuosius protestus tokiuose miestuose kaip Karačis, Lahoras ir Multanas, taip demonstruodami solidarumą su demonstrantais Islamabade. Didžiausias Pakistano miestas Karačis antrą dieną iš eilės visiškai paralyžiuotas, nes šimtai protestuotojų blokavo keliolika svarbių sankryžų. Protestai daugiausia taikūs, bet kartkartėmis jauni vyrai imdavo svaidyti akmenis į policininkus. Vyresnieji juos greit sustabdydavo. Pandžabo provincijos sostinėje Lahore vyko pora dešimčių mitingų, didžiausias – netoli Pandžabo Asamblėjos pastato, kur taikiai susirinko maždaug 3 tūkst. protestuotojų. Dvasininkas Ashrafas Jalali sakė, kad protestuotojai nesitrauks, kol nebus patenkintas jų reikalavimas dėl Z. Hamido atsistatydinimo. „Mes taikūs, bet pasirengę bet kokiai (policijos) operacijai“, – sakė jis. Multane maždaug 5 tūkst. islamistų šalininkų žygiavo per miestą ir skandavo šūkius prieš vyriausybę. Šimtai protestuotojų kitose miesto vietose blokavo gatves, kai kur padegė padangų. Multane, Ravalpindyje, Lahore ir Islamabade nevažinėja visuomeninio transporto autobusai. Nuosaikus opozicijos lyderis Shahas Mohammadas Qureshi kritikavo vyriausybę ir sakė, kad ji netinkamai sprendė situaciją. „Kad išvalytų vieną sankryžą Islamabade, ši vyriausybė blokavo visą šalį“, – sakė Sh. M. Qureshi. Pandžabo provincijos atstovas Malikas Mohammadas Ahmedas sakė, kad Ravalpindyje protestuotojai šeštadienį užpuolė buvusio vidaus reikalų ministro Chaudhry Nisaro rezidenciją, kur apgadino pagrindinius vartus. Netoli Lahoro esančioje Šeikupuroje protestuotojai sužeidė parlamentarą Javedą Latifą, mestas akmuo pataikė jam į galvą, sakė atstovas. Įpykusios minios taip pat užpuolė ir apiplėšė teisės ir teisingumo ministro Z. Hamido vilą Pasrūre.











