Po Kinijos ambasadoriaus akibrokšto – griežta reakcija iš Baltijos šalių

Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius tviteryje diplomato pastabas pavadino „visiškai nepriimtinomis“ ir pareiškė, kad bus tikimasi Kinijos paaiškinimo.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis savo ruožtu nurodė: „Jei kas nors vis dar dvejoja, kodėl Baltijos šalys nepasitiki Kinijos galimybe „tarpininkauti taikai Ukrainoje“, štai čia Kinijos ambasadorius įrodinėja, kad Krymas yra Rusijos ir mūsų (Baltijos – ELTA) šalių sienos neturi teisinio statuso.“

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna šeštadienį žurnalistams sakė, kad Estijos URM iškvies Kinijos ambasadorių Taline.

„Mūsų tikslas – aiškiai parodyti, kad toks požiūris nepriimtinas ir kad Estija yra suvereni valstybė“, – pabrėžė M. Tsahkna.

Kaip jau skelbta, penktadienį Kinijos diplomatas per interviu prancūzų žiniasklaidai suabejojo buvusių sovietinių respublikų suverenitetu. Atsakydamas į televizijos kanalo LCI žurnalisto klausimą, ar Krymas yra Ukrainos dalis, Lu Shaye teigė, kad viskas priklauso nuo to, kaip žiūrėsime į šią problemą. Žurnalistui įsikišus ir pareiškus, kad pagal tarptautinę teisę Krymas yra Ukrainos dalis, pareigūnas atsakė, kad pagal tarptautinę teisę buvusios sovietinės respublikos neturi jokio statuso, nes „nėra tarptautinės sutarties, kuri materializuotų jų suverenitetą“.

Lu Shaye, China's ambassador to France, repeated Russian propaganda narratives on LCI channel. He called Crimea "originally Russian" and declared that ex-USSR countries "don't have an effective status in international law".

