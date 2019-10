Rusijos lyderis jau ne kartą pamalonino publiką įspūdingais kadrais – jis nuotraukoms yra pozavęs ir pusnuogis sėdintis ant žirgo. Dabar to paties (na, beveik to paties) panoro Šiaurės Korėjos lyderis, kuris taip pat nusifotografavo raitas ant balto žirgo.

Viename iš kadrų jis atrodo ne juokais besibaiminantis dėl savo gyvybės, o kitas primena netinkama linkme pasisukusį kalėdinį filmą.

Jeigu tikėtume, ką rašo valstybinė Šiaurės Korėjos žiniasklaida, Kim Jong Unas lankėsi prie Pektusano kalno.

Šiaurės Korėjos žmonės šį kalną mitologizuoja, tiki, kad ten gimė Kim Jong Uno tėvas Kim Jong Ilas, nors tikroji pastarojo gimimo viena yra Sovietų Sąjunga netoliese Sibiro.

Tikriausiai nereikia nė sakyti, kaip valstybinė žiniasklaida liaupsina savo 35 metų lyderį. Nepaisant to, analitikai atkreipia dėmesį į ženklus, jog ši fotosesija gali pranašauti kažkokį svarbų šalies politinį sprendimą. Vakarų žiniasklaida, įskaitant ir BBC, sako, kad tai gali būti perspėjimas apie naują planuojamą raketinį bandymą.

Jeigu šiomis nuotraukomis buvo siekiama parodyti herojišką savo tautą vedantį lyderį, deja, bet socialinėje žiniasklaidoje pasiektas priešingas efektas.

„Twitter“ vartotojai fotografijas palygino su scenomis iš kultinio serialo „Sostų karai“, filmo „Šrekas“ ir „Narnijos kronikos“. Žmonės tikrai nepraleido progos pasakyti, kokį įspūdį jiems paliko Kim Jong Uno performansas.

Jis atrodo persigandęs arba pametęs cigaretę, pastebėjo vienas komentatorius, ir su juo sunku nesutikti.

He looks like he's scared or lost his cigarette. pic.twitter.com/3QhdNyhdDu — del 🗿🗒✂️ (@DownWith710) October 16, 2019



Pirmoje nuotraukoje matoma, kad jis ant žirgo sėdi susikūprinęs, įsitempęs, jo veido išraiška byloja didžiulį nerimą. Tikrai nepanašu, kad jaustųsi gerai – kūno kalba išduoda, kaip kam nejauku, teigia kitas akylas internautas.



First pic you can almost see his shoulders are hunched up and facial expression is anxiety. Doesn’t look like his heels are down. Tight body language doesn’t look comfortable — liv (@ABeautifulLife) October 16, 2019



Trečias situaciją nuotraukoje palygino su Šreko ir asilo duetu.



Just me lol Kim Jong un looking like shrek and donkey 😂😂 #KimJongUn pic.twitter.com/Pmf17MIgl8 — 🕸 🍕 PIZZA PARKER 🍕 🕸 (@no1enterpriseD) October 16, 2019



@nprpolitics rašo: „Negaliu atmatyti Kim Kong Uno raito to ant balto žirgo. Vis bandau nukreipti savo dėmesį kur nors kitur, bet vis grįžtu prie raito Kim Jong Uno. Tas žirgas toks gražus. Kim Jong Uno kojos tokios trumpos. Plaukai – atskiras klausimas. Toje nuotraukoje visko tiek daug“.



As the @nprpolitics would say, I can’t let go of Kim Jong Un riding a white horse. I’m trying to watch the #DemDebate , but I just keep going back to KJU on a white horse. The horse is so beautiful. Kim’s legs are so short. His hair is a different species. There is so much here. pic.twitter.com/UUm4hF88E5 — Hi, I’m Peach Mint (@AmeriCatLady) October 16, 2019



„Net nežinau, kodėl šioje nuotraukoje tvyro tokia „Narnijos kronikų“ nuotaika. Manau, kad galiu jam už nugaros įžiūrėti žibinto stulpą“, – sako kitas šmaikštuolis.



Not sure why but this one has much more of a "Narnia" vibe. I think I can see a lamppost behind him pic.twitter.com/BKyQokKUcX — Josh Smith (@joshjonsmith) October 15, 2019



Yra tokių, kurie teigia, kad propagandinė Kim Jong Uno fotosesija primena „Sostų karų“ batalijas.



Early signs the new Game of Thrones spinoff might not be that great. https://t.co/Gxvbojjw8u — Jon C (@Castaa) October 16, 2019



„Ką tik internete pamačiau ant balto žirgo jojančio Kim Jong Uno nuotrauką. Pirma mintis? Ta „Old Spice“ reklama“, – pastebi dar vienas internautas.



Just seen the photo of Kim Jong Un on a horse and all I can think of is that Old Spice advert. pic.twitter.com/KgdUzI0X7F — joe ☹️ (@faceachejoe) October 16, 2019



„Kai esi pakeliui į biurą, kur vyks susitikimas dėl Trečiojo pasaulinio karo pradžios, ir staiga suvoki pamiršęs pamaitinti savo „Tamagotchi“, – taikliai pastebi vienas šmaikštuolis.



When you’re headed to the office to conduct a meeting on starting WWIII and realize you forgot to feed your Tamagotchi pic.twitter.com/R0YeB4fAQ4 — Super NintendSnow (@HitCockBottom) October 16, 2019



„Jis persigandęs, o žirgui jau gana“, – situaciją reziumuoja kitas komentatorius.