Buvęs Raudonųjų khmerų kadrinis kovotojas valdo karalystę nuo 1985 metų, naikindamas bet kokį pasipriešinimą valdžiai, uždrausdamas opozicines partijas, priversdamas varžovus bėgti ir slopindamas žodžio laisvę.

Jo vadovaujama Kambodžos liaudies partija (CPP) sekmadienį vykusiuose rinkimuose, kuriuose nebuvo jokios reikšmingos opozicijos, iškovojo triuškinamą pergalę ir surinko 82 proc. rinkėjų balsų, atverdama kelią dinastinei įpėdinystei, kurią kai kurie kritikai lygina su Šiaurės Korėja.

„Norėčiau paprašyti žmonių supratimo ir pranešu, kad nebebūsiu ministras pirmininkas“, – sakė 70 metų Hun Senas per specialią valstybinės televizijos transliaciją.

Rinkimų institucijos dar iki rinkimų dėl techninių priežasčių diskvalifikavo vienintelę rimtą varžovę – „Žvakių šviesos“ partiją, todėl tikimasi, kad CPP laimės visas, išskyrus penkias, žemųjų parlamento rūmų vietas.

Vyriausybė pasveikino 84,6 proc. rinkėjų aktyvumą kaip šalies „demokratinės brandos“ įrodymą, tačiau Vakarų valstybės, įskaitant JAV ir Europos Sąjungą, pasmerkė rinkimus kaip nei laisvus, nei sąžiningus.

Hun Senas sakė, kad 45 metų generolas Hun Manetas rugpjūčio 22-osios vakarą perims premjero pareigas ir pradės vadovauti naujai vyriausybei. „Prašau žmonių palaikyti Hun Manetą, kuris bus naujasis ministras pirmininkas“, – sakė jis.

Kinijos įtaka

Hun Senas jau pusantrų metų rengė dirvą savo sūnui perimti valdžią, o 45 metų įpėdinis atliko svarbų vaidmenį agitacinėje kampanijoje prieš rinkimus. Tačiau jis aiškiai leido suprasti, kad net ir atsistatydinęs ketina išlaikyti įtaką savo rankose, taip išsklaidydamas mintį, kad šalis gali pakeisti kryptį.

Trečiadienį paskelbtame pranešime jis sakė, kad taps Senato pirmininku ir eis valstybės vadovo pareigas, kai karalius bus išvykęs į užsienį.

Valdant Hun Senui, Kambodža suartėjo su Pekinu ir sulaukė didžiulių Kinijos investicijų bei infrastruktūros projektų, įskaitant karinio jūrų laivyno bazės pertvarkymą, kuris sukėlė Vašingtono nerimą.

Kinija palankiai įvertino sekmadienį vykusius rinkimus, o prezidentas Xi Jinpingas nusiuntė Hun Senui asmeninį sveikinimą.

Tačiau dėl kinų pinigų antplūdžio kilo problemų, įskaitant daugybės kazino atsiradimą ir internetinių sukčiavimo operacijas, kurioms vykdyti buvo atsigabenta darbuotojų iš užsienio. Taip pat, pasak kritikų, valdant Hun Senui buvo pastebima įsišaknijusi korupcija ir aplinkos niokojimas.

Pagal „Transparency International“ korupcijos suvokimo indeksą Kambodža užima 150 vietą iš 180. Azijoje žemesnę vietą užima tik Mianmaras ir Šiaurės Korėja.

Be to, per Hun Seno valdymo laikotarpį buvo nuteista ir įkalinta daug opozicijos politikų, o prieš praėjusį sekmadienį vykusius rinkimus buvo priimta įstatymo pataisa, pagal kurią raginimai rinkėjams gadinti balsavimo biuletenius yra neteisėti.

Likus penkioms dienoms iki balsavimo dienos, valdžios institucijos uždraudė tremtyje gyvenančiam opozicijos veikėjui Samui Rainsy 25 metams kandidatuoti už tai, kad jis ragino žmones gadinti balsavimo biuletenius.

Kovo mėnesį opozicijos lyderis Kem Sokha buvo pripažintas kaltu dėl valstybės išdavystės ir nuteistas kalėti 27 metus dėl įtariamo sąmokslo nuversti Hun Seno vyriausybę. Šiuo metu jis atlieka bausmę namų arešto sąlygomis.