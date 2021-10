Vamzdyno operatorės vadovas nurodė, kad bendrovės narai jau tikrina numanomą nuotėkio vietą. Tikimasi, kad per artimiausią parą turėtų būti gauta daugiau duomenų apie avarijos priežastis.

Scenarijus, kad vamzdyną apgadino keliamas laivo inkaras, yra „viena iš skirtingų galimybių“, per spaudos konferenciją sakė bendrovės „Amplify Energy“ generalinis direktorius Martynas Willsheras. Pasak jo, narai patikrino apie 2,5 km ilgio naftotiekio ruožą ir susitelkė į „vieną vietą, keliančią ypatingą susidomėjimą“.

JAV Pakrančių sargybos pareigūnai nurodė, kad prekiniai laivai, plaukiantys į Los Andželo ir Long Bičo uostus, nuolat praplaukia per tą vietą.

„Aiškinamė, ar tai galėjo [nulemti] laivo inkaras, bet kol kas tai yra vertinama“, – sakė Pakrančių sargybos komandorė leitenantė Jeannie Shaye.

Iš pratrūkusio vamzdyno į vandenyną išsiliejo iki 572,8 tūkst. litrų naftos, užteršusios Hantington Bičo ir kitų pajūrio miestų paplūdimius. Dėl šio incidento paplūdimiai gali likti uždaryti kelias savaites ar net ilgiau.

Orindžo apygardos prokuroras Toddas Spitzeris sakė, kad tyrėjai aiškinasi, ar dėl šio išsiliejimo turėtų būti keliami valstijos kaltinimai.

T. Spitzeris taip pat sakė, kad „Amplify“ narai neturėtų būti prileisti prie vamzdyno, jeigu jų darbo neprižiūri nepriklausoma institucija.

Galimybę pradėti baudžiamuosius tyrimus taip pa svarsto Kalifornijos centrinės apygardos federalinė prokuratūra, Pakrančių sargyba ir Kalifornijos žuvų ir laukinės gyvūnijos departamentas, sakė pareigūnai.

Naftos išsiliejimą Kalifornijoje galėjo nulemti laivo inkaras, sako pareigūnai AFP / Scanpix

Saugos ekspertai jau ne vienus metus ragino įvesti federalinius reglamentus, turinčius leisti lengviau aptikti naftos išsiliejimus ir įpareigoti bendroves įdiegti sklendes, galinčias automatiškai nutraukti naftos tiekimą, jeigu būtų pažeistas vamzdyno sandarumas. Bendrovės tokiems planams priešinosi dėl didelės jų įgyvendinimo kainos.

Aplinkosaugininkai nerimauja, kad įvykęs išsiliejimas gal smarkiai pakenkti tame regione gyvenantiems paukščiams ir kitiems gyvūnams. Tačiau veterinaras Michaelas Ziccardi (Maiklas Zikardis) sakė, kad kol kas rasti tik keturi nafta aplipę paukščiai. Vienas jų buvo sunkiai sužeistas ir turėjo būti numarintas.

„Padėtis daug geresnė negu bijojome“, – pirmadienį per spaudos konferenciją sakė specialistas.

M. Ziccardi pridūrė esąs nusiteikęs „atsargiai optimistiškai“, bet perspėjo, kad išsiliejimo padarinius ekosistemoms vertinti dar per anksti. Per kitas panašias avarijas daugiausiai nafta aplipusių paukščių būdavo surenkama per 2–5 dienas po avarijos.

„Amplify“ valdo tris naftos gavybos platformas, esančias maždaug už 15 km nuo Kalifornijos pakrantės ir veikiančias nuo 9-ojo dešimtmečio. Vieną iš šių platformų, kurioje vykdomas naftos pirminis apdorojimas, vamzdynas jungia su naftos saugykla Long Biče. Bendrovė nurodė, kad nafta atrodo tekanti iš įtrūkusio vamzdžio maždaug už 6,44 km nuo platformos.