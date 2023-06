Pirmoji pasaulio šalis uždraudžia plonus plastikinius maišelius

Naujosios Zelandijos vyriausybė 2019 m. jau uždraudė storesnius plastikinius pirkinių maišelius. Taip ji nori sumažinti vienkartinio plastiko naudojimą. Dabar dauguma pirkėjų į prekybos centrus jau nešasi savo daugkartinio naudojimo pirkinių maišelius.

„Naujojoje Zelandijoje susidaro per daug atliekų, per daug plastiko atliekų“, – sakė aplinkos viceministrė Rachel Brooking. Po 2019 m. draudimo jau sunaudota daugiau kaip milijardu mažiau plastikinių maišelių. Tikimasi, kad naujasis draudimas leis per metus sunaudoti dar 150 mln. mažiau maišelių.

Nepaisant kovos su plastiku kampanijos, kritikai abejoja liberalios vyriausybės aplinkosaugos rodikliais. Jie atkreipia dėmesį į tai, kad bendras šalyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nesumažėjo nuo tada, kai vyriausybė 2020 m. simboliškai paskelbė ekstremalią padėtį klimato kaitos srityje.