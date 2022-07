Į festivalį Pamplonoje šiaurinėje Navaros provincijoje, kurio metu po pusę tonos sveriantys buliai vejasi bėgikus siauromis, akmenimis grįstomis gatvėmis, suvažiuoja dešimtys tūkstančių žmonių. Po daug adrenalino suteikiančių rytinių bėgimų dalyviai likusią dieną ir naktį linksminasi vakarėliuose

Šiemetiniai aštuoni rytiniai bėgimai su buliais jau baigėsi, bet festivalio uždarymo ceremonija įvyks ketvirtadienio vidurnaktį.

Po paskutinio bėgimo su buliais, trukusio kiek daugiau nei dvi minutes, į ligoninę teko vežti šešis sumušimų patyrusius vyrus, pranešė provincijos valdžia.

Bendras per šiemetinio festivalio bėgimus sužeistų žmonių, kuriems prireikė gydymo ligoninėje, skaičius yra 52. Tarp nukentėjusiųjų yra trys amerikiečiai, prancūzas ir Ispanijoje gyvenantis baltarusis.

Dauguma nukentėjusiųjų krisdami patyrė sumušimų, kaulų lūžių ir žaizdų, bet penkis vyrus subadė buliai, nors ir nelabai sunkiai.

Du iš subadytų vyrų vis dar gydomi ligoninėje Pamplonoje. Tarp jų yra 25 metų vyras iš Floridos, sužeistas į koją.

Per Pamplonos festivalį, kurį išgarsino Ernesto Hemingway 1926 metų romanas „Fiesta: Ir pateka saulė“ (The Sun Also Rises), kiekvienais metais sužeidžiama dešimtys žmonių.

Per ankstesnį festivalį, surengtą 2019-aisiais prieš dvejų metų pertrauką dėl COVID-19 pandemijos, buvo subadyti aštuoni žmonės. Dar 27 atsidūrė ligoninėje dėl kaulų lūžių ir sumušimų.

Nuo 1910 metų Pamplonoje per bėgimus su buliais iš viso žuvo 16 žmonių. Vėliausias toks incidentas įvyko 2009-aisiais; tuomet bulius mirtinai subadė 27 metų ispaną.

Jo tėvai sekmadienį, per 13-ąsias sūnaus mirties metines, prie bulių bėgimo kelio padėjo gėlių.