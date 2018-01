M. Pence'as ir praėjusį mėnesį prie Lenkijos vyriausybės vairo stojęs M. Morawieckis penktadienį kalbėjosi telefonu. Per šį pokalbį jiedu pabrėžė, kad Varšuvą ir Vašingtoną jungia labai geri dvišaliai santykiai, o ypač jie džiaugėsi bendradarbiavimu gynybos ir energetinio saugumo srityse. JAV viceprezidentas pakvietė Lenkijos ministrą pirmininką atvykti vizito į Vašingtoną, bei priėmė jo kvietimą apsilankyti Varšuvoje. Daugiau detalių žadama pranešti netrukus. Lenkija šiemet švenčia 100-ąsias nepriklausomybės metines ir planuoja gausybę šiai progai paminėti skirtų renginių. Pernai liepą Lenkijoje lankėsi JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

