„Neignoruokite įsakymų evakuotis. Atminkite, jūsų namus atstatyti galime, tačiau jūsų gyvybės ne. Visi Floridos gyventojai turi būti pasiruošę greitai evakuotis,“ – pareiškė jis.

Pranešama, kad dar nenusilpęs aukščiausios – penktos – kategorijos uraganas „Irma“ jau nusinešė mažiausiai 17 gyvybių.

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus teigimu, nuo „Irmos“ jau nukentėjo 1,2 mln. žmonių, tačiau šis skaičius gali išaugti iki 26 milijonų.

Evakuacija, paskelbta Floridos pakrantėse bei gretimoje Džordžijos valstijoje, yra didžiausio masto po 2005-ųjų. Federalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros (FEMA) vadovas Brockas Longas perspėjo, kad audra „bus tikrai niokojanti“.

Į Karibų regioną „Irma“ atnešė smarkių liūčių ir siautulingą vėją. Audra nusiaubė kelias nedideles salas, tarp jų ir Šv. Martyno salą, kur buvo sugriauta 60 proc. visų namų. Vėliau ji nuslinko JAV Mergelių Salų bei Puerto Riko link.

Iki penktadienio ryto „Irma“ susilpnėjo iki ketvirtos kategorijos uragano, bet tebėra itin pavojinga, penktadienį paskelbė JAV Nacionalinis uraganų stebėjimo centras (NHC).

Vėjų greitis siekia 250 km per val., sakoma 9 val. Grinvičo (12 val. Lietuvos) laiku paskelbtame NHC pranešime; tai mažiau nei 298 km per val. greitis, užfiksuotas per patį uragano piką, kai „Irma“ buvo priskiriama penktai kategorijai. Toks intensyvumas tęsėsi net 33 valandas – ilgiausiai nuo tada, kai praėjusio amžiaus aštuntame dešimtmetyje buvo pradėti rinkti tokie duomenys.

Daugelyje salų baisūs vėjai plėšė stogus ir pastatų fasadus, vartė betono luitus, automobilius, laivybos konteinerius.