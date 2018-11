Vaizdo medžiagoje matyti vyrai, panašūs į Rusijos vyriausiosios žvalgybos valdybos darbuotojus – tariamus Aleksandrą Petrovą ir Ruslaną Boširovą (kaip vėliau paaiškėjo, tikrosios jų pavardės Aleksandras Miškinas ir Anatolijus Čepiga).

Policijos duomenimis, filmuota 2018 m. kovo 4 d. – pasikėsinimo į S. Skripalį dieną.

„Policija vis dar ieško tų, kurie galbūt matė vieną iš šių vyrų Didžiojoje Britanijoje tarp kovo 2 ir kovo 4 d.“, – rašoma pranešime.

Pirmas vaizdo įrašas darytas 11.48 val. vietos laiku. Jame vyrai eina pro turniketus geležinkelio stotyje.

Police continue to appeal for information in relation to the two suspects in the Salisbury and Amesbury nerve agent incidents. Please call police in confidence on 0800 789 321 with any information. https://t.co/jb7O09RoxK pic.twitter.com/sejXVmrhq8

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 22, 2018