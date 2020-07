Oficialioje savo svetainėje internete partijos nariai ragina žmonės prisijungti prie šio politinio judėjimo ir teigia, kad užpildytas narystės anketas geriausia asmeniškai atnešti į regioninius „Liaudies prieš korupciją“ skyrius. Tik Maskvoje tai padaryti, pasirodo, ne taip jau ir paprasta.

Adresu Leningrado kelias 8, kur turėtų būti partijos būstinė, stovi nedidelis plytų statinys su metalinėmis durimis. Iš jo į gretimus namus driekiasi aukštos įtampos laidai.

Partijos svetainėje internete nurodytas būtent toks Maskvos skyriaus ir visos partijos adresas. Šiuo adresu partija gauna ir korespondenciją. Įdomu tai, kad čia palikti dokumentus galima tik vienu būdu – užkišti popierius už tų paslaptingų metalinių durų.

Sobesednik,ru korespondentas taip ir padarė. Puslapyje internete nurodoma, kad dokumentų patikra gali užtrukti. Ką gi – teks po kelių savaičių užsukti atsakymo.

The official address of the People Against Corruption party recently headed by Roman Putin, the son of the president's cousin, is apparently an electrical transformer shack in northwest Moscowhttps://t.co/jnbffT4Dhh pic.twitter.com/LbngvFLF9M