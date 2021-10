Paskelbtas ilgiausiai COVID-19 karantino sąlygomis gyvenantis pasaulio miestas

Viktorijoje koronaviruso infekcijų skaičius pastaruoju metu smarkiai išaugo. Praėjusią savaitę antirekordai buvo gerinami vienas po kito. Regione beveik du mėnesius galioja griežtas karantinas – jau šeštą kartą. Jis dar turėtų tęstis kelias savaites.

80 proc. gyventojų paskiepijus bent viena vakcinos doze, praėjusią savaitę ribojimai, nepaisant didelio naujų infekcijų skaičiaus, buvo šiek tiek sušvelninti. Žmonės dabar nuo savo namų gali nutolti per 15 km, o ne 10 km, kaip buvo iki šiol. Be to, lauke vėl leidžiamas golfas ir kitos kontaktinės sporto šakos.

25 mln. gyventojų turinti Australija ilgai siekė nulinės COVID strategijos ir uždarytomis sienomis bei labai griežtomis priemonėmis mėgino išnaikinti virusą. Tačiau pradėjus plisti delta atmainai, kelių regionų vyriausybės turėjo pripažinti, kad strategija nebeveikia. Dabar žinybos siekia paskiepyti kuo daugiau žmonių.