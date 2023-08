Filmuotame sveikinime generolas pulkininkas Michailas Teplinskis netiesiogiai pripažino didelius Rusijos kariuomenės nuostolius. Į tai dėmesį atkreipė leidinys „Agenstvo“.

Sveikinime M. Teplinsks teigė, jog didžiuojasi, kad per pusantrų metų karo „daugiau nei penki tūkstančiai sužeistų desantininkų pasigydę grįžo į frontą, o daugiau nei trys su puse mūsų sužeistųjų apskritai nesutiko palikti fronto linijos“. Taip pripažįstama, kad ODJ, tik viena Rusijos ginkluotųjų pajėgų dalis, turėjo ne mažiau nei 8,5 tūkst. sužeistųjų.

Rusija neatskleidžia savo nuostolių kare su Ukraina, 8,5 tūkst. sužeistųjų – didžiausias minimas skaičius, koks tik buvo minėtas Rusijos oficialių asmenų per visą karo laikotarpį.

Nepaisant to, kad M. Teplinskis neminėjo, kiek buvo žuvusiųjų, galima spėti, kad tai būtų keli tūkstančiai kare žuvusių desantininkų, rašo svoboda.org.

Kaip rašo „Agenstvo“, vaizdo įrašo ištrynimas gali reikšti, kad jame buvo atskleista informacija, kurios Rusijos gynybos ministerija nenorėtų viešinti. Tiesa, M. Teplinskio kalba jau spėjo išplisti socialiniuose tinkluose.

Ukraina ketvirtadienį skelbia, kad jau sunaikinta apie 247 850 okupantų rusų.

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 620 okupantų rusų, o iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 3 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 247 850 kareivių, ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 224 tankų, 8 234 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 892 artilerijos sistemų, 704 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 465 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 4 077 dronų, 1 347 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 372 automobilių, 721 specialiosios technikos vieneto.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.