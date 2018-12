„JAV prezidento priimtas sprendimas viską gana radikaliai keičia“, – radijui RTL sakė ministrė Florence Parly. „Prezidentas Trumpas sako, kad „Daesh“ (IS) yra mirusi, bet šiandien manome, kad nors kalifato teritorija jau nebėra tokia, kokia buvo 2014-aisiais,.. (nors) ji buvo sumažinta iki beveik iki nulio, vis dėlto tebelieka kišenė, kur nusėdo džihadistai“, – pridūrė ji. „Manome, kad darbas privalo būti baigtas“, – sakė F. Parly. Antraip, pasak ministrės, IS gali persigrupuoti. Prancūzijos gynybos ministrė taip pat sakė, kad idėja išvesti 2 tūkst. JAV karių iš Sirijos turėtų būti aptarta sąjungininkų koalicijoje, ir pabrėžė, kad „negalima išvesti karių per vieną naktį“. Prancūzija tame regione turi orlaivių ir tolimojo nuotolio artilerijos. Vašingtonas tvirtina, kad Prancūzija taip pat turi dislokavusi Sirijoje specialiąsias pajėgas, tačiau Paryžius to niekada nepripažino.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.