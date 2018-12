Prancūzijos sostinės teisėsauga irgi ruošiasi bet kokiems nenumatytiems scenarijams po pastarąjį mėnesį ne kartą įsiplieskusių protestuotojų susirėmimų su saugumo pajėgomis. Prezidentas Emmanuelis Macronas 20 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku per televiziją kreipsis į tautą. Maždaug tuo pačiu metu protestuotojai buvo paraginti susirinkti Eliziejaus Laukų alėjoje Paryžiaus centre.. Per pastarąsias dvi savaites „geltonųjų liemenių“ judėjimas smarkiai sumenko, bet tikimybė, kad demonstrantai Paryžiuje įsimaišys tarp švęsti išėjusių gyventojų ir turistų, kelia papildomą galvos skausmą sostinės policijai. „Ko galime tikėtis? Netvarkos“, – žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras, apsilankęs vienoje Paryžiaus ugniagesių stotyje. Susiję straipsniai: Naujųjų metų naktį saugumą Paryžiuje užtikrins 12 tūkstančių pareigūnų „Geltonosios liemenės“ mėgino įsiveržti į Prancūzijos prezidento rezidenciją Rivjeroje „Mano nuomone, „geltonųjų liemenių“ (judėjimas) yra troškimas pakenkti, o ne rengti demonstracijas“, – pridūrė jis“ Tuo metu per „Facebook“ aktyvistai kvietė į „nesmurtinę ir šventišką“ demonstraciją. Beveik 9 000 žmonių pažymėjo planuojantys joje dalyvauti, tad jų gali būti mažiau negu Paryžiaus gatvėse budėsiančių policininkų. Prancūzijoje, pastaraisiais metais sukrėstoje ne vieno išpuolio, tebegalioja aukštas terorizmo pavojaus lygis. Vėliausia ataka buvo įvykdyta rytiniame Strasbūro mieste, kur penki žmonės buvo žuvo Kalėdinėje mugėje pradėjus šaudyti užpuolikui. Jau tapo savotiška niūria tradicija, kad Naujųjų metų išvakarėse jaunuoliai iš neturtingų rajonų šalyje sudegina šimtus automobilių. Šis vandalų siautėjimas verčia teisėsaugą nukreipti išteklius, kurie galėtų būti panaudoti kitur. E. Macrono naujametinės kalbos nekantriai laukia politikos apžvalgininkai. Jie tikisi, kad 41 metų prezidentas kreipsis į „geltonųjų liemenių“ protestų, prasidėjusių lapkritį Prancūzijos kaimiškuose regionuose, šalininkus. Šios demonstracijos, neretai aptemdomos smurto, pirmiausiai prasidėjo kaip atsakas į vyriausybės planus padidinti degalų akcizus ir ilgainiui virto plačiu protestu prieš prastus gyvenimo standartus Prancūzijos provincijose. „Geltonųjų liemenių“ protestai apkartino sudėtingų metų pabaigą centristinių pažiūrų E. Macronui, o jo populiarumo reitingai smarkiai nusmuko.

